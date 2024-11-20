　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣球迷賽後不肯走！　大巨蛋賽後一幕「震撼美國記者」

▲▼ 世界12強棒球賽，台澳戰台北大巨蛋再度湧入滿場球迷。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽，中華隊打破預測挺進東京，台灣球迷的高水準也引發外媒討論。（圖／記者李毓康攝）

記者王佩翊／編譯

中華隊在WBSC世界棒球12強賽打出好成績，由於台、日分別拿下澳洲與古巴，因此兩隊都提早晉級4強，成功挺進東京。雖然中華隊已經確定晉級，但是在最後一役與古巴的比賽中仍以2比0完封對手，為小組賽畫下4勝1敗的亮眼成績。賽後，台灣球迷的熱血應援則驚艷外國媒體。

根據日媒THE ANSWER報導，台灣球迷的體育精神以及熱血應援屢屢感動日本球迷，如今連在台灣連線報導的美國記者也被驚豔。中華隊18日在台北大巨蛋對上古巴隊，而在比賽結束後，台灣球迷仍然留在現場應援，而不是急著離開現場。

台古大戰結束後，許多台灣球迷留在場內齊聲高喊「前進東京」，場面壯觀，讓在場的美國《棒球大聯盟電視網》記者約翰·莫洛西（Jon Morosi）大受震撼。他在社群媒體X上分享了一段影片並寫道，「看看這些觀眾，他們完全不想走！（Look at this crowd. They’re not leaving!）」。

台灣球迷的熱情不僅於此，先前的台日大戰也引發話題，無論是帶動氣氛的啦啦隊，還是使用應援物大聲呼喊的應援聲，都展現出熱血的棒球氛圍。

對此，日本網友也直言，「台灣球迷真的很有風度，不論是誰贏，都會在賽後鼓掌喝采」、「台灣棒球真的很有魅力」等。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
外媒聚焦台灣三強打　曾豪駒期待以挑戰者姿態再戰日本
司機員猝死駕駛艙　台鐵回應了
卓榮泰：勞動部霸凌案送檢調釐清　各部會霸凌案一週內調查完成
快訊／何佩珊又哭了！　淚喊「要請辭」
「台版新垣結衣」不忍了！　向警方報案
何佩珊暫保飯碗　卓榮泰：完成責任追究後再討論去留
快訊／卓榮泰鞠躬致歉：謝宜容記兩大過送懲戒
中華隊這屆超威！他讚1人是「站上4強之巔」關鍵：幕後大英雄
LIVE／勞動部霸凌案　卓榮泰出面發表談話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以為會結婚！20歲女大生被男友騙去房間　遭3男性侵拍片勒索

馬斯克怨監管太多　自曝被迫「讓海豹戴耳機」評估火箭噪音

和平曙光？　俄官員：普丁對與川普談停火協議「持開放態度」

外國客「霸占斑馬線」搶合照東京鐵塔！　日本櫸樹坂通亂象多

22歲女師大玩「校園SOD」！車震誘姦男學生20次↑　判30年只關1年

婚宴菜全素！親友揪賓客「改叫20份大披薩」　新娘崩潰痛哭

川普「封口費案」判決又延？　檢方同意等他做完4年總統任期

台灣球迷賽後不肯走！　大巨蛋賽後一幕「震撼美國記者」

巴西警方破獲「暗殺現任總統」密謀案　逮捕前總統秘書

無法接受飼主「亂安樂死寵物」　獸醫身亡媽崩潰：對他打擊很大

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

就一起！長榮班機經東京巨蛋　機長廣播應援：中華隊加油

感動！台灣球迷撐起巨大國旗幫 #中華隊 集氣

逆轉肌齡的秘密　肌膚再生基因大解密　皮膚科醫師教你怎麼選

陳傑憲實現赴日承諾！讓東京巨蛋變台北大巨蛋

以為會結婚！20歲女大生被男友騙去房間　遭3男性侵拍片勒索

馬斯克怨監管太多　自曝被迫「讓海豹戴耳機」評估火箭噪音

和平曙光？　俄官員：普丁對與川普談停火協議「持開放態度」

外國客「霸占斑馬線」搶合照東京鐵塔！　日本櫸樹坂通亂象多

22歲女師大玩「校園SOD」！車震誘姦男學生20次↑　判30年只關1年

婚宴菜全素！親友揪賓客「改叫20份大披薩」　新娘崩潰痛哭

川普「封口費案」判決又延？　檢方同意等他做完4年總統任期

台灣球迷賽後不肯走！　大巨蛋賽後一幕「震撼美國記者」

巴西警方破獲「暗殺現任總統」密謀案　逮捕前總統秘書

無法接受飼主「亂安樂死寵物」　獸醫身亡媽崩潰：對他打擊很大

《換乘戀愛》推出旅行實境秀！「找1～3季嘉賓回鍋」播出時間曝光

23歲未婚女馬桶尖叫產女！一抱女嬰竟沒反應　送醫搶救不治

外媒聚焦台灣三強打　曾豪駒期待以挑戰者姿態再戰日本

幕後／中國主辦2026APEC　我外交談判占上風「促中讓步給2承諾」

廣東對港澳入境人士首次採用人臉識別過關

氣候績效指標台灣第60名　環境部：評比方法有爭議

百萬網紅失蹤1年驚現柬埔寨！疑遭閨蜜騙到東南亞　慘淪娛樂場小姐

東蛋場地適應是關鍵　台灣對「雙戈」有備而來

MG證實「新款中型皮卡車」開發中　瞄準Ranger將有柴油、電動動力

以為會結婚！20歲女大生被男友騙去房間　遭3男性侵拍片勒索

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

國際熱門新聞

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

即／恐有重大空襲　美急關閉駐烏大使館

帶太多LV包和Labubu入境　星女被罰22萬

久坐後拼命運動也沒用　別坐超過這時間

日小學生割喉同學　反被封：最可愛殺人犯

擊發瞬間！射擊裁判整理槍枝　超近距離誤射選手「屁屁爆了」

美超微抄底飆逾31％！美股跌120點　輝達、台積電ADR逆勢收紅

冷空氣發威！日本北海道下探「入冬最低溫」

男找獅子玩自拍　慘被死死狠咬

先有雞還是先有蛋？科學家有答案

妻閨蜜歸Me！噁男赴喬遷宴「脫衣偷摸性侵」

國際火線／道德終結者：川普「本我惡魔」的勝利！

烏克蘭首度朝俄境內射美製長程飛彈　俄誓作出相應回應

女學生脫剩內衣褲　被關進精神病院

更多熱門

相關新聞

關懷盃出發台東　一起MALAKITA

關懷盃出發台東　一起MALAKITA

關懷盃棒球邀請賽今年將邁入第31屆，今年於11月29日到12月2日於台東縣舉辦，本屆口號「MALAKITA」是阿美族語，邀請大家「成為我們」，感受原民熱情一起做朋友。

中華隊這屆超威！他讚1人關鍵：幕後大英雄

中華隊這屆超威！他讚1人關鍵：幕後大英雄

王勝偉看學弟渴望　首戰打敗韓國

王勝偉看學弟渴望　首戰打敗韓國

12強台委大戰！羅戈警戒2人

12強台委大戰！羅戈警戒2人

戴培峰要打爆委內瑞拉！富藍戈回嗆

戴培峰要打爆委內瑞拉！富藍戈回嗆

關鍵字：

中華隊棒球台灣球迷熱血應援

讀者迴響

熱門新聞

獨家大根出面談小孩這次不忍了

王仁甫女兒18歲了！

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐

日媒態度大轉變！台灣弱隊變亞洲第2

曾頌恩報備嗨笑「跟空姐坐」　老婆4字有殺氣

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

勝騎士返委辦簽證 教頭點名2投對台灣

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

阿兵哥約旅館打手遊　正妹痛哭控性侵「毀掉我第一次」

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」

21歲女撞爛試乘車總代理：保險處理

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票

明後天雨最大　下周跌破15度「逼近冷氣團等級」

「大巨蛋散場1幕」太沒品　他怒：一路屁股後面聞

更多

最夯影音

更多

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面