台灣球迷賽後不肯走！　大巨蛋賽後一幕「震撼美國記者」

▲世界12強棒球賽，中華隊打破預測挺進東京，台灣球迷的高水準也引發外媒討論。（圖／記者李毓康攝）



記者王佩翊／編譯

中華隊在WBSC世界棒球12強賽打出好成績，由於台、日分別拿下澳洲與古巴，因此兩隊都提早晉級4強，成功挺進東京。雖然中華隊已經確定晉級，但是在最後一役與古巴的比賽中仍以2比0完封對手，為小組賽畫下4勝1敗的亮眼成績。賽後，台灣球迷的熱血應援則驚艷外國媒體。

根據日媒THE ANSWER報導，台灣球迷的體育精神以及熱血應援屢屢感動日本球迷，如今連在台灣連線報導的美國記者也被驚豔。中華隊18日在台北大巨蛋對上古巴隊，而在比賽結束後，台灣球迷仍然留在現場應援，而不是急著離開現場。

台古大戰結束後，許多台灣球迷留在場內齊聲高喊「前進東京」，場面壯觀，讓在場的美國《棒球大聯盟電視網》記者約翰·莫洛西（Jon Morosi）大受震撼。他在社群媒體X上分享了一段影片並寫道，「看看這些觀眾，他們完全不想走！（Look at this crowd. They’re not leaving!）」。

台灣球迷的熱情不僅於此，先前的台日大戰也引發話題，無論是帶動氣氛的啦啦隊，還是使用應援物大聲呼喊的應援聲，都展現出熱血的棒球氛圍。

對此，日本網友也直言，「台灣球迷真的很有風度，不論是誰贏，都會在賽後鼓掌喝采」、「台灣棒球真的很有魅力」等。