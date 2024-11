台灣球迷賽後不肯走！　大巨蛋賽後一幕「震撼美國記者」

▲世界12強棒球賽,中華隊打破預測挺進東京,台灣球迷的高水準也引發外媒討論。(圖/記者李毓康攝)



記者王佩翊/編譯

中華隊在WBSC世界棒球12強賽打出好成績,由於台、日分別拿下澳洲與古巴,因此兩隊都提早晉級4強,成功挺進東京。雖然中華隊已經確定晉級,但是在最後一役與古巴的比賽中仍以2比0完封對手,為小組賽畫下4勝1敗的亮眼成績。賽後,台灣球迷的熱血應援則驚艷外國媒體。

根據日媒THE ANSWER報導,台灣球迷的體育精神以及熱血應援屢屢感動日本球迷,如今連在台灣連線報導的美國記者也被驚豔。中華隊18日在台北大巨蛋對上古巴隊,而在比賽結束後,台灣球迷仍然留在現場應援,而不是急著離開現場。

台古大戰結束後,許多台灣球迷留在場內齊聲高喊「前進東京」,場面壯觀,讓在場的美國《棒球大聯盟電視網》記者約翰·莫洛西(Jon Morosi)大受震撼。他在社群媒體X上分享了一段影片並寫道,「看看這些觀眾,他們完全不想走!(Look at this crowd. They’re not leaving!)」。

台灣球迷的熱情不僅於此,先前的台日大戰也引發話題,無論是帶動氣氛的啦啦隊,還是使用應援物大聲呼喊的應援聲,都展現出熱血的棒球氛圍。

對此,日本網友也直言,「台灣球迷真的很有風度,不論是誰贏,都會在賽後鼓掌喝采」、「台灣棒球真的很有魅力」等。