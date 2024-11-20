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中華隊這屆超威！他讚1人是「站上4強之巔」關鍵：幕後大英雄

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／扛布者-為紡織而活的男子）

▲扛布者認為，情蒐團隊是贏球關鍵之一。（圖／翻攝自FB／扛布者-為紡織而活的男子）

記者鄺郁庭／綜合報導

這屆世界12強棒球賽中，中華隊闖進4強，精采表現掀起全台熱論。有「紡織界張孝全」的扛布者就在粉專貼出一張照片，點名其中一人是中華隊贏球關鍵，那就是運動數據執行長徐樂，「雖然他最後沒有以『選手』的身分站上職業、國際賽場，但他的『棒球魂』絕對也是我們能站上四強之巔的關鍵之一。」

粉專「扛布者-為紡織而活的男子」19日發文表示，如果要講一個沒有棒球就吃不下飯、睡不著覺，甚至就活不下去的棒球癡、棒球狂，可能很多人會想到體育主播徐展元，但對他來說，他會想到「徐樂」，貼出照片說，「就是會長（左五）旁邊的那個平頭男子（左六）。他也是這次情蒐團隊之一『灼見運動數據 StatsInsight』的執行長。」

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▲▼世界12強棒球賽，中華隊擊敗澳洲晉級四強，前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊晉級四強，前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝）

他提到自己在美國唸書時認識了徐樂，當時對方打給他，常常劈頭就來一句「要丟一下嗎？」因為徐樂是個不折不扣的棒球狂熱分子。那時的徐樂除了課業以外，不是在打球，就是在去打球的路上，想用自己的路拼進職棒。

但想擠進職棒的窄門非常困難，即便是從小打球的體育科班選手，別說踏到一軍舞台，就連被球團選進自主培訓都難如登天，更何況徐樂是個非正統體系出身，甚至非科班的學生。但徐樂每天自主訓練、假日打業餘比賽，寒暑假還會飛回台灣找教練調整、訓練。回美國之後更是定期把自己的影片傳回去給教練請益。

他透露，徐樂挑戰的是一個最困難的位置，也就是投手，還是下勾投手（潛水艇投法），「光是整個身體機制都是打掉重來、下半身的磨練都要加倍努力，才有可能完全適應這種投球方式。」他坦言，一開始接徐樂的球，確實覺得蠻可怕的。

▲12強中華隊前進東京，隊長陳傑憲行前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強中華隊前進東京，隊長陳傑憲行前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

接著，扛布者談到徐樂的專業，「那你知道他的專業是甚麼嗎？是建築，這個本身就相當吃時間的專業」，他認為如果徐樂沒有走上棒球這條路，搞不好他現在就是某旅美知名「建築師徐樂」，日進斗金。「只是對他來說，棒球就是生命」，因為徐樂寧可跑去當旅美球員翻譯、回台灣參加中職選秀，甚至替代役時也選擇到台東的大王國中當棒球教練，這一輩子就是「沒有棒球就吃不下飯」的代表。

徐樂曾被很多人說過「大可不必那麼辛苦吧！」連自己也想過要轉行，為下一頓麵包著想，「結果一個轉身，他就開始加入運動科學、棒球數據的行列。」扛布者說，當時徐樂在電話裡跟他說「美國有Trackman，台灣也可以有灼見！」起初他還覺得徐樂有夠不知天高地厚，但幾年下來，的確漸漸看到成果，不只有些運動訓練中心、甚至也有些職業球團開始使用他的系統來提升選手表現。

後來，徐樂開始為國際賽效力，加入2019年後的情蒐團隊，跟著團隊東奔西跑，一下要去美國，要去哪裡看選手，一下要開會等等。「雖然他最後沒有以『選手』的身分站上職業、國際賽場，但他的『棒球魂』絕對也是我們能站上四強之巔的關鍵之一。」

雖然徐樂的故事講起來很熱血，但扛布者直言，回歸現實面，當激情退卻，包括徐樂等情蒐小組團隊，多數時候都是必須勤儉持家地過活，甚至有時當遇到攻擊、或者拿不到預算、計畫，公司跟團隊都會斷炊。

這也是為何他想多寫一些這些幕後英雄的故事，「雖然寫球員會替我帶來更高的流量，但如果今年我們沒有這些幕後英雄，我們棒球實力不會看到顯著的提升，而若未來這些人被迫放棄夢想之時。我想棒球可能又要回到『吃鍋貼』的起點了。」他希望這些情蒐團隊能被看見，有機會能夠跟更多產業做結合，讓運動科學、運動數據的這條命脈延續壯大，「我想對於整體棒運，或者產業來說，會是一個最好的解答了。」

※本文獲「扛布者-為紡織而活的男子」授權引用。

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