藍委爆勞動部員工輕生內幕！　「何佩珊曾請黨中央要綠議員閉嘴」

▲勞動部長何佩珊。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

對於勞動部勞動力發展署北分署1名公務員輕生，事後疑涉霸凌的北分署前分署長謝宜容遭調離降職，引發外界關注。國民黨立委陳菁徽爆料，勞動部長何佩珊一開始是想要掩蓋整件事情，甚至打電話給民進黨副秘書長何博文，請他好好約束民進黨新北市議員李宇翔，因為李曾想要為這個議題發聲。「何部長到底是施壓還是單純聯繫說明，到底有沒有派系鬥爭的意圖？」。

對於此次的霸凌事件，陳菁徽直言，她必須說「體制內平庸的惡，來自於平庸的領導，長期縱容所成的」所以，勞動部長要負擔起政治責任了嗎？

陳菁徽表示，相信有聽完昨天調查報告記者會的人，憤怒的情緒沒有減少，反而一股又一股正義之火熊熊燃起。完全看不到勞動部嚴肅重視同仁逝世的態度，反而是滿滿的推託，光是聽到「立意良善」，他就知道，勞動部做為督導職場霸凌的主管機關完全失格。

針對勞動部員工輕生，勞動部追頒「勞動獎章」，並向考試院爭取認定為因公傷亡之公務人員撫卹補償。陳菁徽嗆，「勞動部追封授予獎章有什麼用？」，通場記者會都在檢討同仁，原來是不堪負荷工作壓力才會選擇結束生命，而不是職場霸凌所致。而加害者分署長現在繼續請假神隱中，沒有道歉，沒有負責。整起事件情節重大，但勞動部也只是送考績會，怎麼不是依據「公務員懲戒法第24條送監察院」？難道想要輕輕放下？

陳菁徽揭露，她接獲爆料，何佩珊一開始是想要掩蓋整件事情，甚至打電話給民進黨副秘書長何博文，請他好好約束民進黨新北市議員李宇翔，因為李曾經就在那個分署，他想要為這個議題發聲，她質疑，「何部長到底是施壓還是單純聯繫說明，到底有沒有派系鬥爭的意圖？」。

陳菁徽還將勞動部所訂定的「職場不法侵害行為自主檢核表」大圖輸出，總共17個項目中，勞動部同仁就符合12項！她質問，如此明顯且確定的事實，勞動部依然覺得不是造成員工逝世的主因嗎？「我們無法根除職場霸凌的惡意，所以政府更應該訂定明確的制度與規範，系統性的解決問題。如果做不到，那就換人做做看」！

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