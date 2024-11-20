溫朗東控洩漏個資　徐巧芯北檢出庭：秘密，不能告訴你們

記者劉昌松／台北報導

國民黨籍立法委員徐巧芯日前指控名嘴溫朗東假裝精神異常逃兵，被溫朗東控告洩漏病歷個資、又捏造不實情節涉嫌妨害名譽，台北地檢署20日開庭，徐巧芯在前總統馬英九御用律師吳柏宏陪同下現身，面對媒體詢問出庭原因，徐巧芯邊走邊回：「秘密，不告訴你們。」

▲立委徐巧芯因被控洩密案，被檢察官傳喚到台北地檢署出庭。（圖／記者劉昌松攝）

徐巧芯在4月間因大姑涉詐欺遭收押，家庭關係遭外界檢視，其中溫朗東砲火猛烈，頻頻爆料徐巧芯夫家與大姑之間的互動，徐巧芯指控溫朗東曾裝瘋逃避兵役，溫朗東不滿個人的病史遭揭露，還被參雜造假的「吃草」、「在鄰兵床上大便」等虛假情節，親自到北檢按鈴控告徐巧芯違反《個人資料保護法》、《刑法》妨害名譽。

當時徐巧芯回應否認洩漏病情，稱是接到民眾具名檢舉涉及詐術案情，她也將檢舉函交給國防部釐清；徐巧芯強調，溫朗東是媒體人、公眾人物，有涉及詐欺的問題，屬於跟公共利益有關的事項可受公評，她作為立法委員接受陳情並處理，確實是在工作範圍。

面對溫朗東提告，台北地檢署20日開庭，徐巧芯在前總統馬英九御用律師吳柏宏陪同下現身，面對媒體詢問出庭原因，徐巧芯邊走邊回：「秘密，不告訴你們。」庭後神情輕鬆還面帶微笑走出北檢，並表示她自己證據齊全，證人部分也都是具名的，但不方便公開說明，隨後坐上車離開北檢。