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痛批勞動部報告「卸責」　綠委要求重啟動查：為何明確霸凌被淡化？

▲▼勞動部長何佩珊 立法院備詢 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲勞動部長何佩珊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署1名公務員輕生引發關注，北分署前分署長謝宜容遭到調離降職，並送考績會議處，但她至今仍神隱未出面道歉，且報告中一句「目的良善」引起眾怒。綠委陳冠廷今（20日）也痛批，一名年輕公務員的生命逝去，換來一份輕描淡寫的調查結果，這種處理方式無法向社會交代。嚴正要求勞動部立即重啟調查，對涉案人員予以最嚴厲懲處，無法接受這種霸凌行為僅被歸類為「管理方式不當」。

陳冠廷表示，這樣嚴重違反勞動法規的管理方式，竟然出現在勞動部所屬機關。作為全國勞動權益的最高主管機關，不僅未作為模範，反而縱容屬下機關首長實施全天候待命、假日必須立即回應訊息等違反勞基法精神的行為。這完全背離勞動部應有的價值與職責。

調查報告明確指出，謝宜容前分署長對同仁實施嚴重不當管理。她不僅公開咆哮、貶低下屬，還強迫主管隨時待命，未能於下班或假日立即回應訊息，就會遭到嚴厲責問。陳冠廷指出，即使報告顯示多名同仁需接受心理治療，仍稱其「目的良善」，這種迴避核心問題的說法令人無法接受。

陳冠廷表示，更令人震驚的是，同仁輕生事件後，謝前分署長非但未檢討，反而當天召集會議追查吹哨者，對其他同仁造成二次傷害。調查報告試圖將霸凌行為與此悲劇切割，稱「並非該同仁離開的直接原因」，但在如此職場壓力下，這是完全不負責任的說法。

陳冠廷指出，報告記載，謝宜容任內短短兩年間，高達81人離職，其中6位公務人員被迫調職。這驚人的人事異動率，加上多位同仁需就醫治療的事實，早該啟動防範機制。但相關單位卻視若無睹，直到付出一條人命的代價，才使這些問題浮出水面。

陳冠廷嚴正要求勞動部立即重啟調查，對涉案人員予以最嚴厲的懲處。無法接受這種霸凌行為僅被輕描淡寫地歸類為「管理方式不當」。若不對造成如此嚴重後果的主管施以最嚴厲處分，如何向死者家屬交代？如何向受苦的公務員交代？

陳冠廷痛批，這不僅是管理疏失，更是整個公務體系對職場霸凌的縱容。為何勞動部容許所屬機關公然違反勞動法規？為何明確的霸凌行為被淡化處理？為何近百封陳情信被置之不理？這些問題都必須給社會交代。必須再次重申，對於嚴重傷害公務體系的霸凌行為，絕對要採取最嚴厲懲處，深刻反省，絕不寬貸！

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