勞動部高官下令瞎忙業務　吳欣岱怒轟：迎合政府AI幻想出來的工作

▲台灣基進秘書長吳欣岱。（圖／資料照）

記者黃聖庭／綜合報導

台灣基進秘書長吳欣岱20日在臉書上對勞動部處理公務員輕生案的方式提出強烈批評，勞動部這種做法對全台灣的勞工來說，是一個極差的示範。

吳欣岱指出，勞動部在記者會上已明確提出，公務員輕生案的主要原因是分署長的情緒控制問題，導致不僅受害者、其他同事也感受到職場霸凌，但又強調主因是工作量過大，似乎將責任推給無法為自己發聲的受害者，暗示其抗壓能力不足，令人感到憤怒。

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吳欣岱引述報導，受害者在10月30日提出的「智能就業服務系統」被退件，使他開始質疑自己的能力是否不足，無法勝任工作，自身也並不認同這項智能工作方案能改善北分署的工作情況，但分署長仍堅持要做，卻未能提供具體的建議，最終導致了悲劇的發生。

吳欣岱認為，這是一項由高官為了升遷、曝光，迎合政府AI潮流而提出的瞎忙業務，卻無法給予下屬實質的指導，只是讓他們消耗生命去配合。她質疑，為什麼這種沒有專業知識又不懂管理的人可以擔任分署長？

吳欣岱進一步說，在台灣，公務員的勞動權益沒有得到保障，當公務人員遭受職場霸凌，不認同主管交付的工作或是遭受不人道的待遇時，並沒有任何法規或法條能告訴他們該如何自保，這對於公務員這種需要依法行事的職業來說，實在是非常荒謬。

她分享了與一位公務員朋友討論這個事件時，朋友說，「我們都是考試前幾名進去的人，不是笨蛋，但是在職場上卻無法發揮自己的專業，還要為了取悅無理的主管而忍受壓力，實在是很卑賤。」

吳欣岱最後喊話，勞動部調查自家的分署，卻沒有公正的第三方介入，只是官官相護，沒有改善畸形的文化，而最後卻給受害者發出勞動獎章，實在令人傻眼；勞動部是否真的認為自己的調查和檢討，對得起這位受害者，能避免類似憾事再度發生？

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