高雄高球場違規用農藥...業者稱不影響水源　市府轟狡辯重罰100萬

▲高雄高球場違規用農藥。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

營運63年的高雄高爾夫俱樂部，與市府陷入租約糾紛，業者在宣布停業後頻頻與市府互槓，爭議延燒。針對該球場稱農藥檢出濃度低於飲用水質標準，自認無影響水源，高雄市環保局今（19）日痛批業者說法飾詞狡辯，已依「飲用水管理條例」第20條及規定，裁處新台幣100萬元罰鍰。

環保局指出，高雄高爾夫球場位屬高雄市澄清湖飲用水水源水質保護區，依據「飲用水管理條例」第5條規定於保護區或飲用水取水口一定距離內之地區，不得有汙染水源水質行為。

經環保局採集該球場9號及10號水池水樣及果嶺球洞雜草，兩水池水質檢出加保扶及亞托敏；球場內雜草檢出亞托敏及陶斯松，另於倉庫查獲扣留大量除草劑合計9種品項共235瓶(包)。

▲高雄高球場違規用農藥，遭市府重罰100萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，經查該球場於今年8月13日提供的農藥購買明細中，有有向農藥行購買「陶斯松｣及「加保扶｣的出貨紀錄，其於飲用水水源水質保護區內使用農藥情節重大。

針對該球場聲稱農藥檢出濃度低於飲用水質標準，自認無影響水源水質，環保局表示，查飲用水管理條例第5條指在飲用水水源水質保護區內，不得有汙染水源「行為」，該法條為行為罰，本案經環保局於場內水池與雜草均有檢出農藥成份，顯可斷定已有使用農藥汙染水源行為即構成處罰要件，高雄高爾夫球場的說法是飾詞狡辯，完全無視大眾安全！

▲高雄高球場違規用農藥遭重罰100萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局強調，該球場位於澄清湖水源水質保護區範圍內西北方，其位置地勢較高，且鄰近澄清湖，汙染流向由西北（地勢高）流向東南方之澄清湖水源地（地勢較低）。

使用農藥的行為，導致水源水質保護區之水源有遭受汙染之虞且對本市民生用水水質及人體健康有重大影響之虞，認違反情節重大，環保局依「飲用水管理條例」第20條及規定，裁處新台幣100萬元罰鍰。