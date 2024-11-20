阿兵哥約旅館打手遊變一夜戰3次　正妹痛哭控性侵「毀掉我第一次」

▲鄭男約女方到旅館打王者榮耀，怎料又一連發生3次關係，讓女方氣炸喊告。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

北市一名鄭姓阿兵哥去年7月透過手遊「王者榮耀」結識24歲女子小琳（化名），並邀對方出遊一同在外過夜，怎料事後卻被控性侵。士林地院審理後，勘驗監視器畫面，發現2人隔天離開旅館後仍一起牽手、吃飯、打遊戲，加上女子自述配合男方換姿勢，因此認定罪證不足，本月14日判處無罪。

根據判決書，鄭男去年透過手遊認識小琳後，隔天隨即以一同打遊戲為由邀對方出來見面，期間兩人一起吃飯、打遊戲，晚上鄭男稱時間太晚、已無交通工具，因此在女方同意下找了旅館一起留宿。

小琳控訴，鄭男找她去旅館打遊戲，用各種話術讓她留下來，後來因為時間太晚沒捷運回不了家，她才同意在旅館過夜，結果兩人一起打到凌晨，躺在同一張床上休息，鄭男就開始毛手毛腳，還試探性地問她「我不要靠你那麼近，不然你就哭了。」

當時她回答「我沒有哭」，男方一聽隨即拉她手去摸生殖器，還對她又摸又親，又一邊詢問「可以脫掉妳衣服嗎」、「妳爽嗎？妳舒服嗎？」但她腦中一片空白，順著對方脫掉衣服，任頻對方上下其手、親吻，後來兩人發生關係，男方又問「妳爽嗎？妳舒服嗎？」但她腦袋一片空白，答不上任何話，只問了一句「懷孕怎麼辦？」

小琳指出，鄭男聽到她這樣問，立刻戴起保險套，一邊做一邊親吻安撫，但後來男方可能是累了，又叫她「女上男下」，但她體力不支，不知道怎麼動，又躺下做了一陣子，「男方就叫我狗爬式，他從後面發力，後來應該是累了，他就拔出保險套給我看，說妳看裡面那麼多精Ｏ，這是第一次。」

小琳透露，性行為結束後，雙方全裸入睡，但這是她第一次性行為，心理負擔很大，所以一整晚沒睡好，凌晨一直動來動去，沒想到鄭男因此又被弄醒，發現她下體是濕潤的，便說「一定是妳想要」，隨即無套做了第二次，還弄在裡面。

小琳回憶，即將天亮前，鄭男醒來，發現她下體依舊濕潤，驚呼「妳還是好濕喔」，不停用誘惑地語氣問「妳想不想要？」當時她回答「我不知道」，但鄭男沒得到想要的答案，就一直問一直問，她被問得很矇，於是回答「要啦！」結果鄭男一聽立刻又無套做，同樣弄在裡面結束。

小琳坦言，這三次性行為沒有用強暴、脅迫、恐嚇、催眠術，但男方用話術哄騙，她之所以沒呼救或反抗，是因為腦中一片空白，「我知道這是不對的，但是不知道如何反抗」。小琳指出，她先前有明說家裡不允許她婚前發生性行為，她也不想婚前性行為，但鄭男口頭上不斷安撫，加上對方是軍人，力氣很大，她也不敢反抗，又很恐懼不知該怎麼辦，才沒有口頭拒絕或反抗。

地院審理時認為，若女方外觀上未有不願與被告發生性行為之言行，被告如何能知悉告訴人內心不願發生性交行為之想法？況且女方雖稱不能婚前性行為，但被告以手指或性器進入時，卻未有任何拒絕之表示，甚至有迎合、同意表示，而所稱「害怕」之情緒，從女方事後第一時間用手機查詢避孕，可知被害人是害怕性行為後是否導致懷孕所致，難認是與男方發生性行為時感到害怕。

地院指出，2人發生性行為隔天，一起去麥當勞吃早餐，還在超商打遊戲到中午，隨後一起去吃拉麵，最後在下午由男方陪同女方去搭捷運，整個過程女方均未以手機求助親友或報警，反倒如情侶般與被告共進早餐、午餐，雙方有說有笑，相處超過5小時。

地院表示，女方在筆錄時指出，她在這段期間多次詢問男方「我們的關係是什麼？」聽到鄭男回答「可以試試看男女朋友關係」後，讓她難以接受，「我覺得他很敷衍，我跟他說這是我的第一次發生性行為，他就這樣毀了」。可見是在確認兩人關係定位，希望與被告成為男女朋友。

對此，小琳坦言，「男方在整個過程中讓我非常沒有安全感，當時的想法是因為已經發生性行為了，我也不可能去跟別人了，我想說只能跟被告交往，如果被告願意與我交往，我就願意跟被告交往，所以我覺得被告是一個騙子，畢竟我與被告認識不到一天的時間。」

地院認為，小琳陳述不足以認定被告有違反告訴人之意願與告訴人發生性行為，事後曾向朋友哭訴等情緒反應，究竟是因性侵而痛苦，還是對於與被告一同前往旅館發生行為而懊悔不已，均有可能，難以僅憑情緒反應便認定男方性侵，根據上述種種，無從認定被告有以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反女方意願方法發生性行為，也無充分補強證據，因此判決無罪。