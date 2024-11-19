妻閨蜜歸Me！噁男赴友喬遷宴「脫衣偷摸性侵」　老公換妻暗室爽摸奶

▲韓男與妻子應邀出席閨蜜家喬遷宴，豈料卻對酒醉中的妻子閨蜜（A某）脫衣性侵、偷拍。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

韓劇《好搭檔》由張娜拉、南志鉉搭檔主演，扮演離婚組的律師，第2集描述互為閨蜜的2對夫妻檔露營時雙雙出軌，豈料劇情內容卻在生活中真實上演！一名女性控訴，她和老公招待閨蜜夫妻來家裡參加「喬遷宴」，豈料酒醉後竟遭閨蜜的丈夫性侵、偷拍，而自己的老公則是被閨蜜牽著手到洗衣室摸乳，令她相當崩潰。

根據韓媒《News1》，一名年輕女性A某最近和丈夫搬新家，且4個月前誕下小寶寶，因此決定邀請閨蜜與閨蜜的丈夫B某來家裡，兩對夫妻、4人再加上小孩一起舉辦喬遷宴，豈料幾杯黃湯下肚後，A某便不勝酒力、倒臥沙發上昏昏欲睡，隔天早晨被丈夫喚醒，丈夫調閱裝設客廳的監視器後，才知道自己的妻子竟然慘遭性侵。

其實，A某的丈夫前一晚跟著妻子的閨蜜出門去超商買酒，然而兩人卻不巧「擦出愛火」，閨蜜在客廳直接牽起A某丈夫的手前往洗衣房，過程中更抓起A某丈夫的手摸乳。隔天早晨，A某丈夫為了刪除客廳監視器拍攝到的檔案，才驚覺原來自己酒醉倒臥沙發的妻子也遭到對方丈夫性侵。

A某事後在丈夫轉告下，才知道原來自己酒醉時遭到性侵，加上閨蜜竟然趁隙調戲自己的丈夫，更讓她深感背叛，才會一怒之下向警察局報案，並向JTBC電視台新聞時事節目《事件班長》爆料。

▲A某控訴，閨蜜竟然牽著自己丈夫的手，走進洗衣室摸奶。（圖／翻攝自YouTube）

A某和丈夫最近搬了新家，兩人4個月前誕下愛的結晶。根據爆料內容，A某結識閨蜜多年，且閨蜜以前就住在自己的社區附近，因此其實兩對夫妻都有著深厚的友誼基礎，4人經常聚在一起，加上閨蜜夫妻其實也有3歲的子女，所以4人在育兒上擁有共同話題。

在喬遷宴時，A某不勝酒力、酒醉倒臥在沙發，此時A某丈夫已經和妻子的閨蜜外出前往超商買酒。此時，閨蜜的丈夫B某開始對倒臥沙發的A某「毛手毛腳」，解開A某的衣扣後隨意撫摸，還拿出手機偷拍裸照，最後更是直接跪在沙發，對A某做出插入式的性行為動作。

監視器畫面的另一幕，則是閨蜜勾搭、牽起A某丈夫的手，宛如《甄嬛傳》華妃深情牽著皇帝的手走進閨房的畫面。此時，閨蜜強行抓起A某丈夫的手、撫摸自己的胸部，最後兩人還走進洗衣室「換妻愛愛」。

A某控訴，事發至今閨蜜夫妻檔從未道歉。閨蜜更無辜表示，「我們昨晚如果有失誤做了什麼，那我先向妳道歉！昨晚真的很醉，完全失憶到什麼都記不得。妳一定被嚇得驚慌失措吧？」；B某則表示，他根本不知道對方家裡會裝監視器。

《事件班長》的固定班底律師朴智勳（音譯）更透露，其實自從A某決定向警方提告後，閨蜜夫妻檔早已做好準備，甚至就連辯護律師都已聘請好，以為只要雙方談好和解金就沒問題，兩人如同往常般，照樣在社群網站發文。