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竹科副理人妻性愛日記曝！偷吃前情人標記無套內X　驗孕棒曝姦情

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新竹一名工程師發現妻子偷吃昔日情敵，怒將兩人告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名人夫發現在科技公司任職的妻子出軌男同事，不僅和小王大聊性愛表情、姿勢，是否達到高潮等私密對話，還在手機備忘錄上寫下「X後不理-3/16、無套內X-3/28」等紀錄，人夫看了大受打擊，對妻子攤牌後，妻子卻說「性跟相處是2回事，我跟他僅此那樣的關係」，表示願意回歸家庭，但人夫吞不下這口氣，怒將妻子和小王告上法院求償100萬元。新竹地院審理，判兩人侵害配偶權，應連帶給付40萬元。可上訴。

判決指出，人夫和妻子小香(化名)結婚7年，於前年10月12日在家中垃圾桶發現使用過的女性驗孕棒，但夫妻倆已2個月沒發生性行為，人夫開始懷疑小香偷吃，便查看小香手機，竟發現小香和她同公司一名工程師阿偉(化名)於9月29日大聊性事，包含小香在前一天和阿偉做完愛後，問了阿偉一堆問題，讓阿偉不爽說「做完愛會想這些問題，做愛過程是不是也就不專心了。我只想著跟妳舒服，妳卻想著我跟別人也曾用一樣的方式舒服。是不是最近做愛模式太固定讓妳不專心了」、「做愛的過程也在想事情，與其這樣還不如自己弄」。

小香則趕緊對阿偉解釋說「像你這麼專心做愛的人，應該更不會想偏….我確實是會1-2sec閃過、就真的是1-2sec、就會立刻專心在你身上」、「真的～真的不專心很難高潮、這我騙不出來」、「每次做完、回家路上我就會回想姿勢、表情、聲音、喘息聲…然後就想還能改變哪些、才會想到這些問題」、「即便同樣地方、我也想你以後記得曾在這地方做愛、想起來到時候還能意猶未盡、是記得跟我…」，兩人對話猶如熱戀情侶。

另外，人夫又在手機備忘錄內發現小香記載「1.X後不理-3/16W11已結案、2.無套內X-3/28」，但他和小香在這些日期根本沒發生性行為，懷疑是小香和阿偉上床的紀錄，人夫又檢視手機相簿，發現有多張小香和阿偉靠在一起裸上身、裹床單、躺在床上的親密照，看完這些內容後，人夫內心受創，提告對兩人求償100萬元。

▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人夫發現妻子和男同事裹床單、躺床的照片。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

全案審理時，小香和阿偉否認有姦情，辯稱他們和人夫原本都是同事，在同時間追求小香，所以人夫在和小香交往時，就對情敵阿偉有相當醋勁，所有證據都是人夫自行編造、製作的。

法官認為，人夫對小香攤牌時，小香回應「我會繼續維持這個家，提告的事能否到此為止了」、「就各自回歸自己的家庭。我不是為了氣你或恨你才做件事」、「對我來說，性跟相處是2回事。我跟他僅此那樣的關係，一起生活不見得適合」，已承認和阿偉發生婚外情和性行為，審酌人夫和阿偉為工程師、小香為製造部副理的薪資、財產等一切情狀，判阿偉和小香應連帶賠償40萬元。可上訴。

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