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社會 社會焦點 保障人權

遭暴打10天後亡　幼女證稱「媽被打到吐血」...家暴男被重判

▲桃園市陳姓男子今年2月在住家對女性朋友突性慾大發，毆打女子逼迫吞食不明藥物，2小時內連續性侵，女子怒告陳男加重性交罪，未料陳男隔日突然死亡，桃檢26日偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲高雄女子被男友打得吐血，10天後傷重不治。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名安姓女子帶著女兒到台南和陳姓男友同居，不料陳男個性剛烈，只要一個不開心就對安女拳腳相向，前年5月底兩人發生口角，陳男又是對安女一頓暴揍，安女嚇得帶著女兒逃回高雄「避難」，不料過了10天安女卻因傷重送醫不治，陳男雖辯稱他只是拉安女起床，沒有動手，但安女的女兒卻指證歷歷說「媽媽被陳男打得吐血」，因此法院依家暴傷害致死罪判陳男徒刑9年10月。可上訴。

判決指出，陳男和安女原本是男女朋友，兩人交往後不久，安女帶著女兒住到陳男台南的家，同住的還有陳男的太太、兒子，陳男大享齊人之福，但從事清潔工作的陳男卻脾氣暴躁，經常一個不順心就會動手動腳，但事後又會扮深情求原諒，因此陳男和安女就這樣「相愛相殺」了數年。

2022年5月底，陳男和安女又起了口角，陳男這次又對安女猛揍，而且打得比以前還慘，安女這才死了心，帶著女兒連夜逃回高雄，暫時躲在汽車旅館「避難」。

不料回高雄沒幾天，安女卻突然傷勢惡化，送醫搶救後仍宣告不治，檢、警調查後發現，安女是因為顱內出血腦髓損傷、橫紋肌溶解症、心包膜大量積液、胃潰瘍出血，而引發併發症死亡，因此認為陳男涉嫌重大，將他移送、起訴。

法院審理時，陳男辯稱兩人口角時，他只是把安女從床上拉起來，她自己摔到地上導致屁股受傷，而且安女死亡離他們口角已經10天，不可能是他造成的。

但法官根據安女女兒指證陳男猛揍安女的身體、肚子，導致「媽媽被打得吐血」的關鍵證詞，還有安女、陳男的對話記錄，及安女的解剖報告指出安女的傷勢形成出血已經4、5天，因此認為陳男犯行明確，依家暴傷害致死罪判陳男徒刑9年10月。

全案上訴後，高雄高分院認為原審判決認事用法，核無不合，量刑及定刑亦均屬允當，因此駁回上訴，仍維持9年10月的刑度，全案可上訴。

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