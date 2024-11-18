新竹大黃狗躺地睡…遭男「開車來回輾」！送醫治療11天過世

▲新竹縣湖口鄉一處社區7日晚間有男子輾過躺在地上的胖大黃，惟大黃在治療11天後仍不幸離世。(圖／翻攝畫面)

圖、文／CTWANT

新竹縣湖口鄉一處社區7日晚間傳出，一隻浪浪胖黃狗遭人開車惡意二度輾壓，讓胖黃狗當場痛到哀號，而駕駛在事發後也緊急逃離現場，胖黃狗則因右後腳髖關節脫臼被送醫治療，卻在治療約11天後，於18日上午不幸過世。

回顧整起事件，有網友在臉書社團「竹北人有事嗎」貼出多段影片，指出一輛白色轎車於倒車時，疑似惡意輾壓正在睡覺的大黃狗，孰料駕駛將大黃輾過後不但未下車察看，還將油門一踩加速逃逸，造成大黃當場遭二度輾過，痛到不斷哀號，只能一跛一跛地躲在路邊。

網友也憤怒指出，大黃平時討人喜歡，被附近居民養得白白胖胖，卻遭人開車惡意輾壓，事後也被緊急送治療，由於肇事車輛車燈太亮無法看清楚車牌，期望能透過貼文找到惡劣的兇手，並通報動保處。

貼文曝光後，肇事的徐姓車主也被肉搜，出面道歉，表示當時下班欲找停車位，卻在倒車時不慎壓到大黃，當下有聽到聲音，卻因為太緊張才會再往前開一小段，後來從右後照鏡中發現狗狗能起身，便以為狗狗並無大礙，才會直接離去，同時承諾願意負擔狗狗的手術醫療費用。

新竹縣動物保護防疫所也對此回應指出，狗狗右後腳髖關節脫臼，針對徐姓駕駛肇事部分，將依《動保法》規定，最高可對其開出7.5萬元的罰鍰。惟大黃在治療11天後仍因傷重，不幸在18日上午離世。

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