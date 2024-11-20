外送員詛咒負評者「已有人車禍往生」　正妹餓等2小時不敢催餐點

▲外送平台出現「咒術師」？一名外送員自稱會詛咒負評者，且效果顯著。（圖／記者黃克翔攝）

記者柯沛辰／綜合報導

外送平台雖然方便，但卻可能遇到「咒術師」。新北一名女子近日深夜訂餐時，因遲遲等不到餐點，點開外送員頁面想聯繫，不料赫見自介寫著「按負評的人跟店家們是會被我下詛咒」、「之前被詛咒的已有車禍往生」，嚇得她拜託客服協助聯繫，但最後仍未拿到餐點，讓她無奈直呼「都不審核外送員的嗎？」

原PO在Threads發文表示，她17日晚間11點46分用外送平台訂餐，但系統顯示，一名男外送員在配送完前一筆訂單後，就一直待在同地點，直到凌晨1點多都未再移動。當下她本想傳訊詢問，怎料點進去外送員自介，竟看到對方警告「按負評的人跟店家會被我嚇詛咒，你、妳會意外不斷，還有你家人喔」。

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原PO表示，這名外送員的滿意度87％，「感覺很常跟客人有爭執」，她也真的不想被詛咒致死，只好請客服幫忙聯繫，但外送員並未接客服電話，訂單最終也被取消，「雖然店家開到1點30分，但我也不敢再下訂單，因為客服說外送員配對上就無法取消或更換，超怕他又接單。」

原PO疑惑，外送平台都不用審核外送員嗎，「（外送員）詛咒人死亡，確定是正常的人員可以跟顧客互動嗎？」

▲外送員在自介上稱「之前被詛咒的已有車禍往生」。（圖／翻攝自當事人Threads）

許多網友看完紛紛表示：「我朋友看到狂按負評，還備註指定她的婆婆」、「又在假鬼假怪 工作不好好工作在那邊給笑，有這麼神通廣大怎麼不去上靈能的挑戰」、「這一個沒給他負評不行啊，就讓我看看是他的詛咒強，還是我的怨念大了」、「他那一頭白髮看起來真像會法術」。

另外，貼文也釣出其他受害者留言，「也遇過他！他也是領了單之後一直停在某處，我等了兩個小時才拿到餐，都冷掉完全不想吃了」、「昨天10:25叫的，剛好配到他，也是在一樣的地方停留了快兩個小時，後來我直接跟客服取消訂單，肚子超餓，感覺他是在家裡接單然後不送！」

對此，當事店家也現身貼文回應，對於外送員行為造成顧客困擾，他們深感遺憾，「誠摯邀請受影響的顧客親臨本店取餐，我們將免費贈送甜點以示歉意，同時我們已跟外送平台反映狀況，再次感謝顧客的理解與支持，我們承諾將持續努力，提供更完善的甜點體驗。」留言一出，獲得超過2500人按讚，意外掀起熱議。