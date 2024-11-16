麥胞VS.外送員！他疑等不到「厚鬆餅堡」癱瘓車道　嗆輸贏畫面曝

▲麥當勞「厚鬆餅堡」掀起搶購熱潮。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者閔文昱／綜合報導

麥當勞厚鬆餅堡掀起一波早餐之亂，不僅開賣3天各地已缺貨中，甚至還傳出外送員和麥當勞店員（麥胞）爆發爭執事件。有網友拍下畫面，只見台中一間麥當勞店員疑似不滿外送員因取餐延遲擅自改道，堵住後方車流，氣沖沖要上前理論，結果被數名同事拉進店內，火爆場面也引發熱烈討論。

一名女網友在社群平台Threads分享畫面表示，她今（16日）早上到台中一間麥當勞排鬆餅堡，結果就看到得來速的店員在跟一名外送員爆發爭執，期間不斷聽到外送員重複「這樣超時是我們被罵欸！」而店員則回敬三字經，甚至打算衝上前「輸贏」，所幸被其他店員拉近店內，衝突才沒進一步提升。

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畫面曝光後，疑似有知情人士出面透露，當時外送員因為久候餐點不耐，直接騎車堵住得來速窗口，才與店員發生爭執，「外送人員本來就有專屬外送取餐的地方，此外送員因不滿店員忙碌取不到餐點，直接移駕到得來速窗口癱瘓車流，且先出言不遜，這種狀況有大機率是外送員太過分才會有這種畫面」。

不過也有網友質疑，「做不出來，機器不關掉，浪費大家時間」、「你東西做不出來就關掉外送平台，他們外送員也不能隨便亂轉單，聽說有甚麼取餐率？總不能你一個小時的時薪只有40元吧」、「其實麥當勞如果來不及出餐，他們可以先關掉外送啦，這樣大家都沒有時間壓力」、「支持外送員！做不出來就不要賣！老是一大堆人」。

對此，麥當勞總公司回應，事發當下已報警處理，雙方均未提告，麥當蒙將持續優化外送取餐流程，避免類似事件再次發生。業者表示，此為因取餐引起的衝突事件，並已通報警方處理，為尊重當事人隱私，相關細節不便表示意見。