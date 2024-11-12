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外送員「過多眼神交流」遭停權5天　Uber Eats：有管道可申訴

▲▼Uber Eats。（圖／記者黃克翔攝）

▲全國外送產業工會怒批，平台因外送員「過多的眼神交流」而停權5天。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者黃士原／台北報導

全國外送產業工會日前在臉書發文，一位外送員因「過多的眼神交流」，導致停權5天，怒批平台業者管理超越合理範圍。對此，Uber Eats回應，推測該事件為2023年消費者投訴事件，釐清後恢復該名外送員接單權限，並強調平台有申訴管道，可提出停權審查要求。

全國外送產業工會日前在臉書社團發文，指出外送員與消費者有「過多的眼神交流」，在毫無審查程序的情況下被剝奪了工作權，遭到平台停權5天，這種對外送員的管理已經超越合理範圍。工會怒批，以如此武斷的方式剝奪外送員的生計，這已不僅是管理問題，而是嚴重的權利侵害。

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▲外送員「過多的眼神交流」停權5天。（圖／取自全國外送產業工會臉書）

▲外送平台發送的停權訊息。（圖／取自全國外送產業工會臉書）

對此，Uber Eats回應，無法從貼文了解該起事件細節，但根據該社群發文顯示的客服記錄，推斷可能是2023年一起消費者對於外送員投訴事件，基於消費者回報並為維護平台使用者安全，以平台社群指引的「他人感到不適的行為或評論」先暫停該外送員帳戶使用權限以了解與調查。

Uber Eats也表示，在釐清事件後，已恢復該名外送員的接單權限，現在仍是平台的合作夥伴。此外，為維護所有使用者的安全以及良好外送體驗，設有平台社群指引，並且鼓勵所有用戶了解且共同維護良好環境。此外，外送合作夥伴均有暢通的申訴管道，可提出停權審查的要求。

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