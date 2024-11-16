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訂單是2管血液！外送員嚇傻「有違法嗎？」　內行人：很常見

訂單是2管血液！外送員嚇傻「有違法嗎？」　內行人曝「很常見」：醫院急件也會有

▲一名外送員日前接到「運送血液」的訂單。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖、文／CTWNAT

現代社會中，外送服務已經十分便利，不僅能運送餐點，有時也能幫忙購買物品。就有一名外送員分享，他日前接到一筆「運送血液」的訂單，讓他好奇地問道「這樣沒違法嗎」，引起網友熱議。

這名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼出照片，只見他手上拿著1個夾鏈袋，袋子裡面裝有2瓶用試管裝著的血液，上面還寫著「HPV（人類乳突病毒，HumanPapillomavirus）」、「自我檢查」等字樣。

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不僅如此，外送平台的訂單截圖也顯示「血液」2字，費用是104元，讓原PO驚訝直呼，「好酷喔，這樣沒違法嗎？」

貼文曝光後，不少內行人留言表示，「沒有，我跑LALA（Lalamove外送平台）也有送過血庫送血去醫院，但應該有一個硬式的容器會比較好吧」、「應該沒有違法問題，記得以前沒有外送時，醫院也有叫計程車送過」、「不會，我醫院如果急件也會這樣」、「沒有，因為檢驗所也是請人收」、「不會，拉拉送過檢體」、「快遞忙就流出給外送員送」。

也有網友認為，「至少再有個盒子、箱子、塑膠袋之類的吧，外送員不是專業醫護，很難保證一定不污染檢體」、「醫院應提供保冷箱」、「建議拿之前跟對方看有沒有醫療手套戴著，就算不是性病，也怕有B、C型的肝炎傳染…送完後建議做消毒一下」、「檢查有沒有得性病的血，這個真的要小心」、「那就只是HPV篩檢的廠商贊助廣告袋子，不是血液篩檢都是要驗性病的好嗎」。

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