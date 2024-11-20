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京站週年慶全館6折起！Q卡友限定全館3800送500「刷指定信用卡」最高送1900元

▲▼ 京站,週年慶,購物,Q卡友,優惠。（圖／業者提供）

▲京站時尚廣場2024年週年慶，從11月20日（三）至12月16日（一）都有好康可入手！（圖／業者提供，下同）

圖、文／京站時尚廣場提供

京站時尚廣場2024年週年慶，以「銀有金有 快樂到手！」為主題，將購物變成一場尋寶之旅！從11月20日（三）至12月16日（一），京站將成為一座充滿無限驚喜的金銀島。無論是超值的寶藏單品、總價值超過百萬的豐富大獎，京站要讓顧客全身心沉浸在這座金光閃閃的購物天堂，輕鬆撈金帶銀！

本次週年慶，不僅是全館商品齊優惠，更有超值回饋與豐厚抽獎，在京站生日當天(12月11日)還有獨家金色好禮要送給Q卡友們，讓您可以花少少的錢，獲得大大的快樂！Q卡友更能享受專屬優惠與特別回饋，享受「花得少、賺很大」的極致購物體驗！

購物省大錢！Q卡友獨享24%回饋
此次週年慶特別為Q卡友準備了最高可達24%的回饋優惠！11月20日（三）至12月16日（一）期間，Q卡友只要消費滿3800元，即可獲得400元商品贈券加100元Qonline贈券（限量5萬份），此外，首五日11月20日（三）至11月24日（日），刷指定信用卡購買指定化妝品櫃位滿8000元，還可額外再享600元的現金禮券加化妝品櫃位加碼400元贈券，總共可以獲得1900元，總回饋高達24%！讓您的荷包輕鬆「銀」滿而歸！

▲▼ 京站,週年慶,購物,Q卡友,優惠。（圖／業者提供）

其他全館優惠：
線上+線下11月20日（三）至12月16日（一），當日全館滿3800元，即送400元商品贈券（累贈）加100元Qonline贈券（限量5萬份）。
3C家電單筆消費滿1萬元，立即送500元商品贈券。
回門禮加碼！ 單筆消費滿1499元，即送：
第一波（11月21日）：幾何皺褶購物袋。
第二波（11月28日）：折疊式行李箱拉桿旅行袋。
化妝品、內衣、香氛單櫃消費累計滿6000元，還可獲贈保溫足浴泡腳袋。

Q點成金，點數變現金
11月26日（二）至12月4日（三），Q卡友可使用Q點變現金，Q卡友持本人行動Q卡於全館單筆滿3000元扣30點現抵300元

銀有金有 好禮滿滿！週年慶卡友抽獎由AI主播Miss Q揭曉
隨著世界迎來AI浪潮，京站本次週年慶卡友抽獎也有別以往創新推出京站AI主播 Miss Q 為大家隆重揭曉今年週年慶的三大獎項！以「金」、「銀」、「島」為主題，獎品總價值超過100萬元，讓Q卡友們驚喜不斷，快樂滿滿！
只要Q卡友在週年慶期間單日全館消費滿6000元，即可獲得一次抽獎機會（可累贈），參加這場「銀有金有」的好禮盛宴。三大獎項一一登場：

1.999.9純「金」磚
點睛品-黃金金磚1兩(37.5g)，價值147500元，共抽3名
2.探尋「銀」白秘境
日本銀山夜夢幻·樹冰雪怪車五天四夜，價值73900元 2人/組，共抽2組
3.絕美海「島」渡假
印尼峇里島五天四夜機+酒，價值54000元2人/組，共抽5組
韓國濟州島五天四夜機+酒，價值30000元 2人/組，共抽5組

12/11 Let's Party ！京站15週年金光閃閃派對
12月11日(三)歡慶京站滿15歲啦！京站此次生日派對除了百貨獨家邀請到「熊讚BRAVO」到場同慶，更邀請150位姓名中有「金」及「銀」字的Q卡友，在12月11日當天一同參與，參加可以獲得京站特別準備的「獨家金色好禮-京牌爆米花」1罐；姓名中沒有「金」及「銀」的Q卡友則可以在12月11日(三)-12月12日(四)，單筆消費滿2499元兌換京牌爆米花1罐(限量800罐)！

來到京站怎能不帶走幾樣超值寶藏單品？京站精選了多樣熱銷單品，讓您物超所值：

▲▼京站,週年慶,購物,Q卡友,優惠。（圖／業者提供）

1F IPSA 流金水正正得正組：原價4350元，特價2610元。
B1 MISS 21 交叉繫帶瑪莉珍平底鞋：原價5680元，特價3080元。
B2 ASICS GEL-KAYANO 14：推薦價4580元
3F GIANT FastRoad E+：推薦價79800元
3F 新驊家電 Dyson Airstrait 二合一吹風直髮器 HT-01：推薦價16600元。

﻿▼京站獨家COCHCHI乳霜面膜三冠組，原價5190元，特價3099元。

▲▼京站,週年慶,購物,Q卡友,優惠。（圖／業者提供）

了解更多京站時尚廣場2024年週年慶優惠！

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