百貨1款夯包「結帳190元」比日本便宜！連店員都驚呆　網爆心動　

▲日本時尚品牌GU。（圖／翻攝自官網）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前去逛林口三井Outlet二期，並在日本時尚品牌GU買了一款包包，結果僅要價190元，比日本賣得還便宜，讓她又驚又喜。話題掀起熱議，有人成功購入，但不少網友哀號沒買到，官網也都下架了；不過，稍早官網已重新上架該款包包。

女網友日前在Threads提到，「GU最近是不是有點太好逛了，隨便走進去，餘光看到190元，越看越覺得不可能，想說原價890元欸，於是跑去問店員，店員查了價格後，一臉震驚又鎮定地說，『對哦！是190元』，結帳時收銀機跳了190元，店員還請我等一下，接著拿出隨身查貨機再次確認。」

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原PO表示，之前在日本也買了一顆類似雲朵包的款式，價錢貴了許多，後來她再次上官網查看，發現庫存數量不斷下修，接著似乎下架了，「正在後悔沒入手兩顆！商人的厲害就是，讓我沉浸於好像賺到了700塊的快樂。」

▲該款包包稍早已重新上架。（圖／翻攝自官網）

對此，網友們紛紛回應，「這也太便宜，之前在日系連鎖一家看到kitty雲朵包690元，猶豫了沒下手」、「這個也便宜太多了吧！我之前買890元」、「我去了結果賣完，禮拜一下午一點才會補貨」、「這個超級可愛，上次也買了一個黑色的！我要再去買銀色回家」、「我在日本買日幣1490元（約新台幣314元），台灣居然更便宜」。

《ETtoday新聞雲》記者實際查找GU官網，這款特價190元的抽繩肩包，原先不在架上，不過稍早又重新上架了。

另外，GAP先前也在雙11大優惠，原價2000多元的服飾，竟下殺到98元，還有網友笑說，他把特價區所有喜歡的衣著都搜刮光光，短短20分鐘血拚了6件。