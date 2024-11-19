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「2024客庄找茶文化季」啟動　四大活動四重好康迎客

▲2024客庄找茶文化季登場

▲2024客庄找茶文化季啟動。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024客庄找茶文化季」於11/ 20日至12/15日正式開跑。市府客家局長范姜泰基於臺灣客家茶文化館舉辦記者會表示，今年找茶季正好是客茶館開館2週年，該局串聯龍潭區公所、客茶館與周邊社區、創生團體推出包括「龍潭千人健走」、「找茶嘉年華」、「客茶館館慶活動」、「找茶小旅行」四大精彩活動及限量優惠的四重好康迎客。

▲2024客庄找茶文化季登場

▲客茶館迎接2周年館慶，推出以茶入菜全新菜單，活動期間到中餐廳享美食還有機會抽3C好禮。（圖／客家局提供）

范姜泰基19日說，臺灣客茶館位於龍潭傳統茶產業所在地區-銅鑼圈，為提升民眾對在地客家茶文化的認識，結合客茶館、周邊茶產業及特色店家共同辦理系列活動。今年找茶季的四大活動，首先由「龍潭區茶香領路千人健走」於11月23日上午登場，今年邁入第10年的龍潭健走活動首次移師高原地區舉行，參加者可於健走沿途欣賞茶園風光，還有樂團表演及手機、電視等豐富大獎摸彩。

為慶祝臺灣客家茶文化館開館2週年，將於11月23、24日舉辦「找茶嘉年華」，結合館內茶主題展示空間及商店街區域設置「茶伴茉莉」等親子闖關遊戲、小小侍茶師、團揉大師的DIY限量體驗課程與氣球天使、魔幻泡泡秀等親子互動表演，帶領民眾在玩樂中學習茶文化及講客語。▲2024客庄找茶文化季登場

▲找茶季活動結合高原社區發展協會，推出小旅行從採艾草葉到DIY艾草食品，探索艾草產業價值。（圖／客家局提供）

此外，客茶館將於12月7、8日推出「花草國慶週年」及「天光藏茶」等精彩活動，邀請全家大小一起收藏記憶與茶香！以上4個週末假日（11月23、24日及12月7、8日），民眾皆可免費入館參觀，歡迎闔家同遊客茶館。

此外，客家局也與在地社區、創生團隊合作，於11月27日至12月12日期間推出3條路線、共6場次的找茶小旅行，將帶領民眾透過品茶、製茶及茶藝體驗等方式認識龍潭客庄文化特色。

為擴大本次活動效益，找茶季特別推出「四重好康」優惠：第一重，民眾於指定平台登錄，花費100元即可獲得價值300元的限量「茶客3倍放大券」，可於找茶季期間在客茶館商店或客庄市集消費；第二重，小人國主題樂園針對龍潭及周邊地區居民提供11月限定優惠，每人299元即可暢玩小人國；第三重，客茶館雙人或四人之限量優惠套票，包含茶餐、六國茶室、DIY體驗及展廳門票，歡迎大家揪團深度體驗茶文化。第四重，民眾於活動期間在客茶館的客茶樓餐廳消費，上傳發票至「桃園客家美食餐廳網」會員平台，即可參加3C好禮抽獎。

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