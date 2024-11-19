2025台灣燈會在桃園　綠營批市府逾5億預算細項說明不清

▲2025台灣燈會在桃園，民進黨市議員王珮毓批市府逾5億預算細項說明不清。（圖／王珮毓服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期會19日審查總預算，於審議觀旅局與交通局114年預算中，針對觀旅局「2025台灣燈會」預算高達3億元，多位民進黨團議員質疑預算細項說明不清，質疑市府對台灣燈會活動，還沒準備好？民進黨團議員並要求觀旅局，應提供詳細活動預算說明及資料，讓市民了解納稅錢的具體運用。

民進黨團議員們指出，2025台灣燈會即將於桃園市舉辦，市政府為此編列的總預算超過5億元，分別由觀光旅遊局（觀旅局）編列3億6348萬元，交通局編列1億4476萬元。

王珮毓議員說，然從市府公布的資料，觀旅局針對2025台灣燈會預算包括333萬元的人事費，並已在2024年編列活動預算6015萬元，用於2025台灣燈會的初步籌備工作。市府計劃在明年追加編列高達3億元的預算，用於活動的具體執行。

王珮毓指出，根據觀旅局預算書「辦理2025台灣燈會活動相關費用」共計十六字、3億元，平均一字1,875萬元，距離活動已經不到三個月，觀旅局預算說明仍不具體。黃瓊慧議員提到，不只明年台灣燈會預算說明不清，加上距離年底剩下40幾天的桃園跨年晚會也還未準備好，如何放心觀旅局能辦好活動。

民進黨議員們提出「擱置」預算，要求市府提供更為詳細的資料和執行計劃並強調，市民應該了解每一筆預算的使用情況，以確保資金運用的效益與透明度；然國民黨議員認為燈會的準備工作不能因預算討論而延誤，應該繼續推進。國民黨議員強調，燈會對提升桃園市的知名度和文化形象具有重要意義，應盡早落實計劃。

民進黨議員許家睿則提出「擱置」動議，現場出席議員40位，民進黨團議員同意擱置13位、23位國民黨議員不同意。王珮毓表示，相較於觀光旅遊局，交通局編列的預算項目則相對清晰且具體。包含接駁車運營3555.5萬、停車場建設與維護9844.5萬、交通標誌及標線設置750萬、交通疏運規劃76萬與交通資訊網250萬，這些項目詳細列出了燈會期間的交通設施規劃