虎尾鎮農會「千人拷土豆」創熱潮　雲林花生季展現產業魅力

▲雲林縣是國內落花生主要產地，縣長張麗善鼓勵民眾吃當季食當地，買花生挑雲林出產的準沒錯。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府與虎尾鎮農會為推廣雲林優質農特產品，推出雲林花生季系列活動，17日由虎尾鎮農會在158線道路空軍芒果大道對面舉辦「食農虎告讚─千人拷土豆」活動，許多來自各地民眾齊聚參與，縣長張麗善一早也到場體驗「拷土豆」，鼓勵民眾吃當季食當地，買花生認明雲林縣出產準沒錯。

食農虎告讚「千人拷土豆」活動內容包括「千人拷土豆」比賽、花生成長史探索、田間k歌趴、音樂饗宴、米食及花生料理品嚐，引導民眾了解花生的種植、產銷，以及各種料理方式，希望讓花生美食成為大眾的生活日常。

縣長張麗善指出，雲林縣是國內落花生主要產地，種植面積超過1萬4000公頃，產量占全國總種植面積約八成，是雲林縣極為重要的亮點產業，感謝虎尾鎮農會配合雲林花生季活動，邀請台北、新北、台中等地民眾來雲林體驗拔花生的田間之樂，讓大家更了解花生產業，品嘗到食物最新鮮的滋味。

▲虎尾鎮農會舉辦「食農虎告讚─千人拷土豆」活動，許多來自各地民眾齊聚參與。（圖／記者王悉宇翻攝）

張麗善說明，雲林縣的花生產地主要集中在虎尾、土庫、元長、北港等地，各農會都有推出各自的花生產品，其中虎尾鎮農會的「虎霸王」花生品牌，不只有產銷履歷，加工廠還有ISO跟HACCP雙驗證，今年更獲選金馬61最佳伴手禮，也希望民眾如果要購買花生或花生油，都能夠認明雲林縣出產的花生，品質絕對有保障。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉表示，雲林縣是土豆的故鄉，每10顆土豆就有8顆來自雲林縣，虎尾鎮農會以高於產地價格，保價收購契作花生，研發各項花生加工產品，未來農會將持續推廣花生系列產品及加工品，歡迎大家到虎尾品嚐最健康的「長生果」土豆，順道暢遊虎尾。

▲雲林縣的花生產地主要集中在虎尾、土庫、元長、北港等地，各農會都有推出各自的花生產品。（圖／記者王悉宇翻攝）