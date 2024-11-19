台灣成美國第5大留學生來源地　比去年成長6.1%

▲美國在台協會（AIT）新任處長谷立言（Raymond Greene）。（圖／記者林東良翻攝）

記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）19日表示，美方公布「2024國際教育交流門戶開放報告」中顯示，2023到2024學年度赴美國大專院校就讀的台灣留學生總數，相較去年成長了6.1%，台灣已經是美國第五大國際學生來源地。

美國國務院教育與文化事務局與國際教育交流協會（IIE）19日公布「2024國際教育交流門戶開放報告」。根據其報告內容顯示，2023到2024學年度赴美國大專院校就讀的台灣留學生總數，從2萬1834人成長至2萬3157人，相較去年成長了6.1%，台灣已經是美國第5大國際學生來源地，占美國國際學生總數的2.1%。

台灣在2015年至2024年，美留學人數呈現年年成長的趨勢，其中只有2019年到2021年，因受新冠疫情影響而中斷。在該報告中也提到，在美國求學的台灣學生中，最大比例43.1%為攻讀研究所學位，使台灣名列美國第8大國際研究生來源地。

另外，在美國的台灣留學生有24%在攻讀大學學位；留美台灣學生超過28%選擇專業實習（OPT）課程，這相較於上年度成長27.4%，使台灣名列美國OPT學生第4大來源地。

美國在台協會表示，公布「2024國際教育交流門戶開放報告」也是國際教育週（IEW）活動的一部分，國際教育週是美國國務院與美國教育部的共同倡議，在18日至22日舉辦以促進國際教育交流，系列活動包括多場實體或線上進行的討論和說明會。