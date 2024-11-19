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應援中華隊「機票飆破6萬」仍瘋搶！他開酸1事：台灣人很有錢

▲桃園機場,桃園國際機場,中秋連假前人潮,機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

中華隊在「世界棒球12強賽」挺進四強，將於21日前進東京巨蛋進行複賽，使得各家機票火速售罄，隨著航空公司增機位，票價更漲破6萬3。就有網友忍不住開酸，直言台灣人明明很有錢，「救什麼國旅呢？」

網友昨日在PTT發文提到，台灣打進12強的複賽，這周要去東京巨蛋比賽了，棒球板上大家紛紛哀號，買不到機票，「從昨天晚上就開始瘋搶21日-24日台灣飛日本的機票，國泰航空直飛班機被搶光，虎航連飛茨城的班機都全沒了，現在台北東京的機票，傳統航空公司1張機票漲破3萬，還不一定是直飛的。」

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▲▼世界12強棒球賽，中華隊擊敗澳洲晉級四強，前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊晉級四強，前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝）

他不禁感嘆，「台灣人消費力驚人啊！周四的東京路上，大概隨便都會撞到台灣人，政府常常講要救國旅，但其實是台灣人不願意花錢好嗎？」

對此，鄉民紛紛回應，「提高品質、服務啊！整天在吵」、「不是價格的問題，是價值的問題」、「剛無聊查了下訂房網站，20-24日上野附近的住宿都客滿，連膠囊旅館都一樣」、「現在是楓葉季，本來就很難臨時買機票阿」、「國旅真的沒想像中慘啊，一個月前訂雲品，兩萬多的湖景房還要用搶的」。

另外，華航昨晚決定，20日航班放大機型，當晚（18日）開賣，其中經濟艙票價均為4萬6000元-4萬7000元，至於23日的已漲到6萬3000元。

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