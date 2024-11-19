生死瞬間！女碩士生墜大肚溪　警員飛撲緊抓保住一命

記者唐詠絮／彰化報導

一名就讀某國立大學女碩士生18日下午站在大度橋護欄外，情況十分緊急。線上巡邏人員警員陳驄勝及蔡政哲火速趕往現場，女子一見員警趕來，竟縱身往下一跳，陳驄勝衝上前抓住其右手、所幸4名支援員警趕到，奮力將女子拉上岸，從鬼門關前救回；陳驄勝右手因此拉傷，他激動的說，能救人一命真的很值得。

▲女碩士生要跳溪，彰化警方及時搶救。（圖／警方提供，以下同）

警方抵達現場時，該女子已站上橋梁護欄外側，隨時可能墜落。兩名警員見狀後立即飛奔至女子身邊，當女子跳下瞬間，陳員果斷出手，牢牢抓住女子右手，成功阻止其墜落，但現場隨即陷入僵持狀態，展開一場與死神的拔河。

在僵持之際，幸好支援警力巡佐江明坤與警員鄧政倫亦迅速趕到現場，陳員高喊「抓衣服」，並大聲喊「一二三」，與消防人員共同將女子拉回安全地帶。隨後女子被護送至彰化基督教醫院接受後續醫療與心理評估，並通知家屬前往醫院陪同。

據悉該名女子正就讀台灣某間國立大學碩士班，警方正進一步釐清相關原因，並呼籲，遇到困難請向親友或專業資源求助，勿輕言放棄生命，應珍惜自身與家人的情感連結。

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