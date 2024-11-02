兒摔水溝溺斃！父母轟護欄「死亡陷阱」提國賠　真相曝光：他吸毒

▲高雄黃姓男子自摔排水溝溺斃 。（資料圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名黃姓男子騎乘機車，不慎自摔掉進排水溝溺斃，家屬控訴護欄設計不良、沒加蓋是「死亡陷阱」，黃男的父母提出國家賠償322萬餘元。不過法院審理時發現，該處水溝的水只有45公分深，而黃男身高177公分，應能輕易脫困不至於溺水，且黃男體內驗出毒品含量，認為死因與護欄缺口沒有因果關係，判黃的父母敗訴，高雄市工務局免賠。

這起事故發生在2022年5月8日凌晨近2點，44歲黃姓男子騎車經過林園區港埔三路162號巷口，突然連人帶車摔進水溝，直到清晨5點多，民眾才發現黃男倒臥在水溝內，警消趕到現場，發現黃姓男子已經溺斃。

黃姓男子的家屬當時出面控訴，質疑排水溝設計不良，因為整段排水溝總共有5個缺口，在兒子摔下去的缺口，不僅沒有填補，也沒有相關的警告設施，根本就是死亡陷阱。

高雄地院審理時，黃男的父母認為工務局、農田水利署有過失，針對溝渠護欄缺口、管理有欠缺，才會導致愛子死亡，應負起國賠責任，分別要求賠償161萬7017元、147萬7513元。

▲黃男父母認為工務局、農田水利署管理欠缺，才會導致愛子摔進水溝 。（資料圖／記者吳奕靖攝）

不過工務局、農田水利署都否認有過失，並稱溝渠兩側護欄各有設置反光導標，已足夠讓通行者明顯辨識，且溝渠水深45公分，流速不快，縱使不慎掉入也可輕易站起脫困，通常不會發生溺斃，因此無設置護欄的必要。

工務局、農田水利署也反控，黃男並沒有機車駕照，但仍騎車上路，當時因吸食一、二級毒品危險駕駛衝出路面邊緣，而跌落溝渠，縱使護欄沒有缺口，黃男也可能從護欄翻落，也因此，黃男的死亡與護欄缺口並沒有相當的因果關係。

法官審理時認為，護欄缺口離道路邊界還有80公分，且兩側護欄都有設置反光導標，若駕駛人有依法遵守標示，應不至於會發生走入、掉入護欄而發生緊急狀況。而死者身高177公分也並不矮小，掉進溝渠後若有起身，應可避免溺水窒息死亡。

▲法官認為溝渠兩側都有反光導標，且水並不深，應不至於使用路人掉入溝渠致溺斃 。（資料圖／記者吳奕靖攝）

根據法醫驗屍報告，黃男的血液檢出安非他命等毒品成分，此外，黃男頭部有3公分撕裂傷、頭皮下出血、右大腿和右小腿挫傷，無顱骨骨折或出血，外傷都是表淺傷，因此研判極可能是因複雜的藥理交互作用，受藥物中毒影響，才會在摔進溝渠後未能起身導致溺斃。

法官認為，工務局就護欄缺口未施作護欄有管理缺失，但與黃男的死因並不具因果關係，因此國賠成立要件不符，判黃男父母敗訴，可上訴。