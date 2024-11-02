　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兒摔水溝溺斃！父母轟護欄「死亡陷阱」提國賠　真相曝光：他吸毒

▲高雄市林園發生一起死亡車禍，黃姓男子自摔排水溝溺斃 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄黃姓男子自摔排水溝溺斃 。（資料圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名黃姓男子騎乘機車，不慎自摔掉進排水溝溺斃，家屬控訴護欄設計不良、沒加蓋是「死亡陷阱」，黃男的父母提出國家賠償322萬餘元。不過法院審理時發現，該處水溝的水只有45公分深，而黃男身高177公分，應能輕易脫困不至於溺水，且黃男體內驗出毒品含量，認為死因與護欄缺口沒有因果關係，判黃的父母敗訴，高雄市工務局免賠。

這起事故發生在2022年5月8日凌晨近2點，44歲黃姓男子騎車經過林園區港埔三路162號巷口，突然連人帶車摔進水溝，直到清晨5點多，民眾才發現黃男倒臥在水溝內，警消趕到現場，發現黃姓男子已經溺斃。

黃姓男子的家屬當時出面控訴，質疑排水溝設計不良，因為整段排水溝總共有5個缺口，在兒子摔下去的缺口，不僅沒有填補，也沒有相關的警告設施，根本就是死亡陷阱。

高雄地院審理時，黃男的父母認為工務局、農田水利署有過失，針對溝渠護欄缺口、管理有欠缺，才會導致愛子死亡，應負起國賠責任，分別要求賠償161萬7017元、147萬7513元。

▲高雄市林園發生一起死亡車禍，黃姓男子自摔排水溝溺斃 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲黃男父母認為工務局、農田水利署管理欠缺，才會導致愛子摔進水溝 。（資料圖／記者吳奕靖攝）

不過工務局、農田水利署都否認有過失，並稱溝渠兩側護欄各有設置反光導標，已足夠讓通行者明顯辨識，且溝渠水深45公分，流速不快，縱使不慎掉入也可輕易站起脫困，通常不會發生溺斃，因此無設置護欄的必要。

工務局、農田水利署也反控，黃男並沒有機車駕照，但仍騎車上路，當時因吸食一、二級毒品危險駕駛衝出路面邊緣，而跌落溝渠，縱使護欄沒有缺口，黃男也可能從護欄翻落，也因此，黃男的死亡與護欄缺口並沒有相當的因果關係。

法官審理時認為，護欄缺口離道路邊界還有80公分，且兩側護欄都有設置反光導標，若駕駛人有依法遵守標示，應不至於會發生走入、掉入護欄而發生緊急狀況。而死者身高177公分也並不矮小，掉進溝渠後若有起身，應可避免溺水窒息死亡。

▲高雄市林園發生一起死亡車禍，黃姓男子自摔排水溝溺斃 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲法官認為溝渠兩側都有反光導標，且水並不深，應不至於使用路人掉入溝渠致溺斃 。（資料圖／記者吳奕靖攝）

根據法醫驗屍報告，黃男的血液檢出安非他命等毒品成分，此外，黃男頭部有3公分撕裂傷、頭皮下出血、右大腿和右小腿挫傷，無顱骨骨折或出血，外傷都是表淺傷，因此研判極可能是因複雜的藥理交互作用，受藥物中毒影響，才會在摔進溝渠後未能起身導致溺斃。

法官認為，工務局就護欄缺口未施作護欄有管理缺失，但與黃男的死因並不具因果關係，因此國賠成立要件不符，判黃男父母敗訴，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
過2天生日！22歲女遭違規撞死　父悲：不知怎麼跟阿嬤說
YTR上心靈課「女學員當眾表演多重性高潮」！全班一起看
李雅英「中正紀念堂中空熱舞」　0偽裝被拍
英目睹「手機直接被抽走」！金針菇嚇：謝謝台灣治安好
飲料店懸賞「濃眉賊」！　協尋逮人免費喝10年
高雄騎士撞噴「頭部嚴重變形」慘死　驗屍安全帽無法取下
台捷首戰先發打線出爐！　林立開路、吉力吉撈4棒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東路口出現油漬「2倒楣騎士慘摔受傷」　警急調監視器緝凶

人還在國內！台鹽綠能弊案前董座落跑　檢警調海巡全面拘提

22歲女寵物店下班「遭運將違規撞死」　父悲：不知怎麼跟阿嬤說

颱風夜遭竊！台南飲料店懸賞濃眉賊　協尋逮人單茶免費喝10年

高雄騎士遭左轉車撞噴慘死「頭部嚴重變形」　驗屍仍戴安全帽

比狠畫面曝！雲林2仇家各組「球棒隊」　賓士、玩具車亂砸一通

太平百坪烤漆工廠大火！油漆甲苯助燃烈焰狂燒　2廠房陷火海

騎樓機車起火「透天厝整幢燒起來」　苗栗婦嗆傷受困陽台

台中退休男「一日客運北中行」　挑1680健康錠行竊畫面曝光

兒摔水溝溺斃！父母轟護欄「死亡陷阱」提國賠　真相曝光：他吸毒

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

浪浪興奮帶路示意男子跟上　他翻開草叢驚見8隻小奶狗

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

劉德華今晚小巨蛋開唱　老婆朱麗蒨也來了！

20241028 ETtoday新聞

康芮減弱為輕颱 氣象署14：30解海警 ｜20241101 ET午間新聞

屏東路口出現油漬「2倒楣騎士慘摔受傷」　警急調監視器緝凶

人還在國內！台鹽綠能弊案前董座落跑　檢警調海巡全面拘提

22歲女寵物店下班「遭運將違規撞死」　父悲：不知怎麼跟阿嬤說

颱風夜遭竊！台南飲料店懸賞濃眉賊　協尋逮人單茶免費喝10年

高雄騎士遭左轉車撞噴慘死「頭部嚴重變形」　驗屍仍戴安全帽

比狠畫面曝！雲林2仇家各組「球棒隊」　賓士、玩具車亂砸一通

太平百坪烤漆工廠大火！油漆甲苯助燃烈焰狂燒　2廠房陷火海

騎樓機車起火「透天厝整幢燒起來」　苗栗婦嗆傷受困陽台

台中退休男「一日客運北中行」　挑1680健康錠行竊畫面曝光

兒摔水溝溺斃！父母轟護欄「死亡陷阱」提國賠　真相曝光：他吸毒

歸化台灣6年！　吳鳳見鄰居「暖心1舉動」大讚：台灣無名英雄真的很多

屏東路口出現油漬「2倒楣騎士慘摔受傷」　警急調監視器緝凶

S級女優小宵虎南爆引退！AV達人證實　「被封三上悠亞接班人」粉絲崩潰

環遊世界一圈！富二代「還是這國最好玩」　一票人狂點頭

大巨蛋中職場次掀議　議呼籲市府、遠雄雙邊讓步共創雙贏

台南市美術館榮譽董事長陳輝東辭世　藝壇卓越貢獻留芳人間

八點檔女星睡到一半「床上驚見一大灘水」！嚇揭真相：大家要多注意

慎入！彰化上萬馬陸湧入民宅狂蠕動　民眾穿鞋「啪嘰」崩潰慘叫

人還在國內！台鹽綠能弊案前董座落跑　檢警調海巡全面拘提

劉德華心疼揭「演唱會停辦內幕」！　含淚哽咽：有你們就夠了

社會熱門新聞

騎士無照騎了18年　挨罰1.2萬結局逆轉

清大女研究生勒斃閨蜜溶屍　毛衣斷甲成關鍵

即／台中加油站旁深夜大火　2樓宿舍火舌竄出

警官夫妻拉兒Cosplay「阿北上銬」　南警高司怒查處

全台最大黃牛夫妻　最高可罰6500萬

警官夫妻萬聖節扮「柯文哲上銬」夫記申誡

即／新北酒醉男倒公車站路邊　肚子中數刀送醫亡

即／運將違規左轉撞機車　女騎士噴飛治

屏東重機撞軍卡1死1傷　照片曝光

男詭倒住家樓梯轉角亡！兒：不知躺多久

女會計成老董「細姨」　2妻4子同住吵10年

台鹽綠能弊案陳啟昱跑了？高雄檢警開拘票找人

他撞死人丟給妻賠　老了被子女放生

同村好友重機雙載出遊　衝撞入營軍卡「1死1傷」

更多熱門

相關新聞

控警「追地下室酒測」執法過當　超扯真相曝

控警「追地下室酒測」執法過當　超扯真相曝

一名網友在臉書社團《爆料公社》指控警察拒絕民眾進入派出所，讓他們大半夜在外面餵蚊子，同時指控警方執法不當，只因為家人酒後請代駕開車回家，結果在地下室門口換手開車，由喝酒的家人開下去，這時候警方追下車道攔查。針對此案，轄區分局也提出說明。

男詭倒住家樓梯轉角亡！兒：不知躺多久

男詭倒住家樓梯轉角亡！兒：不知躺多久

即／高雄鳳山火車站落軌意外　盲胞跌落月台

即／高雄鳳山火車站落軌意外　盲胞跌落月台

Lexus高雄亞灣全新據點正式開幕

Lexus高雄亞灣全新據點正式開幕

即／高雄轎車自撞分隔島　車上2男送醫

即／高雄轎車自撞分隔島　車上2男送醫

關鍵字：

高雄林園分局護欄國賠吸毒

讀者迴響

熱門新聞

越南19歲嫩妻「台灣房登記她名下」　婆婆含淚答應

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「視野照瘋傳」網傻眼

騎士無照騎了18年　挨罰1.2萬結局逆轉

全球最妖股！　單日飆漲6692635%

踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽

清大女研究生勒斃閨蜜溶屍　毛衣斷甲成關鍵

即／台中加油站旁深夜大火　2樓宿舍火舌竄出

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」現場照曝光！

趙露思直播「臉差太多」又被疑整形

曾之喬臨盆倒數！

11、12月可能還有颱風　侵台機率曝光

獨／日本免稅改制最快明年4月實施

警官夫妻拉兒Cosplay「阿北上銬」　南警高司怒查處

00878季配維持0.55元　達人示警：硬撐再賭一把

1歲嬰狂吐！肚見「10恐怖白點」穿破腸　媽嚇壞了

更多

最夯影音

更多

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面