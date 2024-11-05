彰化芳苑將設火葬場！千人明赴縣府抬棺陳抗　200警力戒備

▲反火葬場自救會明日千人將陳抗。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府選定將於芳苑鄉設置火葬場，受到緊鄰二林鎮居民強烈反對，明(6日)縣議會將對該案，請縣府說明報告，二林芳苑反火葬場自救會也動員千人前往縣府抬棺抗議，要求撤案，甚至還有鄉親揚言「要奮戰到最後一隻眼睛」，為了防止肢體暴力衝突產生，縣警局已部署200名警力維安。

▲反火葬場自救會明日千人將陳抗。（圖／ETtoday資料照）

彰化縣目前鄉鎮內設有納骨塔、也有禮儀廳，彰化市有殯儀館，去年公所決定在殯儀館後方規劃生命園區，多次遭到市民舉白布條反對，並發動多次抗爭；如今彰化縣政府決定在芳苑第一公墓旁9公頃殯葬用地增設火化場，又遭到鄰近二林鎮民連署組自救會反對，甚至揚言要罷免鎮長蔡詩傑。

二林芳苑反火葬場自救會在網路上串聯，並將點名有哪些政客缺席，不撤案不放手，明天10點到彰化縣議會召開記者會後，再到彰化縣政府、下午2點再前往芳苑公所，提醒要搭車的鄉親「天涼了，請大家注意保暖，午餐和水都有提供，個人藥品用品記得帶」，但大家情緒不要太激動，不要有暴力，要保護好自己。

由於議會是民意機關，彰化縣警察局已召集相關單位，由彰化警分局、刑大、交通隊等單位共部署200名警力，嚴防爆發肢體衝突，在現場嚴加戒備。