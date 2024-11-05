　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化芳苑將設火葬場！千人明赴縣府抬棺陳抗　200警力戒備

▲二林鎮民反對設火葬場。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲反火葬場自救會明日千人將陳抗。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府選定將於芳苑鄉設置火葬場，受到緊鄰二林鎮居民強烈反對，明(6日)縣議會將對該案，請縣府說明報告，二林芳苑反火葬場自救會也動員千人前往縣府抬棺抗議，要求撤案，甚至還有鄉親揚言「要奮戰到最後一隻眼睛」，為了防止肢體暴力衝突產生，縣警局已部署200名警力維安。

▲二林鎮民反對設火葬場。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲反火葬場自救會明日千人將陳抗。（圖／ETtoday資料照）

彰化縣目前鄉鎮內設有納骨塔、也有禮儀廳，彰化市有殯儀館，去年公所決定在殯儀館後方規劃生命園區，多次遭到市民舉白布條反對，並發動多次抗爭；如今彰化縣政府決定在芳苑第一公墓旁9公頃殯葬用地增設火化場，又遭到鄰近二林鎮民連署組自救會反對，甚至揚言要罷免鎮長蔡詩傑。

▲自救會明日千人將陳抗。（圖／翻攝自反火葬場自救會）

二林芳苑反火葬場自救會在網路上串聯，並將點名有哪些政客缺席，不撤案不放手，明天10點到彰化縣議會召開記者會後，再到彰化縣政府、下午2點再前往芳苑公所，提醒要搭車的鄉親「天涼了，請大家注意保暖，午餐和水都有提供，個人藥品用品記得帶」，但大家情緒不要太激動，不要有暴力，要保護好自己。

由於議會是民意機關，彰化縣警察局已召集相關單位，由彰化警分局、刑大、交通隊等單位共部署200名警力，嚴防爆發肢體衝突，在現場嚴加戒備。

▲二林鎮民反對設火葬場。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
銀杏颱風周四、周五最靠近「2地恐有豪雨」　低溫跌到17度
劉曉慶被爆出軌…舊愛報警！稱遭助理威脅
雙11超殺優惠　大研生醫寵粉再抽iPhone 16
「預測大師」最終推算！賀錦麗勝率50%領先　若平手川普贏面大
不敵康芮強襲「偵颱哨兵」陣亡　氣象署發文悼：光榮殉職
快訊／美國兒少猥褻犯正面曝！　潛台35天行蹤不明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化芳苑將設火葬場！千人明赴縣府抬棺陳抗　200警力戒備

快訊／梨山天坑有救了！公路局改變工法將提前通車 果農喊加油

台南漁光島衝浪客「被浪犬追咬」大腿留齒痕　恐怖畫面曝光

快訊／美國兒少猥褻犯正面曝！潛台35天行蹤不明　AIT發布示警

快訊／美國兒少猥褻犯成功入境台灣　移民署接獲示警全力追緝中

獨／激戰同劇人妻4回！已婚男星「急關臉書」神隱　經紀公司傻眼

遭公捷處長摳手心吹耳「看到妳會癢」　受害人834秒顫抖控訴

快訊／台南爆雙屍命案！　情侶「身體發黑」躺床上明顯死亡

單親媽帶3子投靠宮廟　身障子遭宮主夫妻暴打！阿嬤曝監視器怒告

快訊／下班注意！國3福德隧道轎車、貨車追撞　回堵5K

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

無大重機駕照騎R1自摔　時速破百擊落路旁4重機

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

交戰片曝！吳忠達一身戎裝　槍聲中自拍...前線無奈嘆息

綠控陳玉珍突宣布審財劃法到12點　吳秉叡扯爆主席台麥克風

男破窗搶銀樓13兩黃金！　台東「最強阿姨」飛撲壓制

彰化芳苑將設火葬場！千人明赴縣府抬棺陳抗　200警力戒備

快訊／梨山天坑有救了！公路局改變工法將提前通車 果農喊加油

台南漁光島衝浪客「被浪犬追咬」大腿留齒痕　恐怖畫面曝光

快訊／美國兒少猥褻犯正面曝！潛台35天行蹤不明　AIT發布示警

快訊／美國兒少猥褻犯成功入境台灣　移民署接獲示警全力追緝中

獨／激戰同劇人妻4回！已婚男星「急關臉書」神隱　經紀公司傻眼

遭公捷處長摳手心吹耳「看到妳會癢」　受害人834秒顫抖控訴

快訊／台南爆雙屍命案！　情侶「身體發黑」躺床上明顯死亡

單親媽帶3子投靠宮廟　身障子遭宮主夫妻暴打！阿嬤曝監視器怒告

快訊／下班注意！國3福德隧道轎車、貨車追撞　回堵5K

台中「PARK」系建案遍地開花　意外揭露購屋新趨勢

黃偉晉PO友走光片「遭檢舉再發聲」！　公司聲明全文曝光

男業務入珠15顆！愛愛一脫褲「全被蓋住」糗爆了　急求救醫

4年前「川普陰謀論」原爆點！　鳳凰城選舉中心戒備森嚴如堡壘

《拳上2024》門票最貴48000元！福利公開「首排沙發看統神毆蹦闆」

台南市「AI新浪潮台南薪機會」就業論壇登場　善用AI共創雙贏

AI成長動能強勁　外資前9月淨匯入破1兆元創下史上新高

KID親做「雕形求子娃娃」：每次講都中　送阿夜他當場嚇傻！

別再為數字焦慮！營養師曝「8個狀況」讓體重起伏大

彰化芳苑將設火葬場！千人明赴縣府抬棺陳抗　200警力戒備

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

快訊／北市信義區公車「屁股撞進超商」！　現場狀況不明

柯文哲鬆口認橘子收錢角色！　一張白紙破解親筆密令

妻子在公司找炮友！連劈2同事：沒交往只做過

柯文哲「延押豬隊友」竟是學姐　隔空串證被抓包

即／被爆收賄2地點！柯文哲律師聯合聲明曝

酒店妹戒毒上岸！結婚前做一事「封存過往」

柯文哲的「牢房生活」曝光！　1甩態行為遭批無視人間律法

陸軍109旅傳槍響　義務役新兵「廁所擊發」

獨／激戰同劇人妻4回！已婚男星「急關臉書」神隱

已婚男星偷吃同劇人妻　身分曝光曾演本土劇

基隆男跳進化糞池「全身沾滿大便」！警消水柱幫洗澡

台南米其林名店怒喊告　消費者反嗆：要告就快

聽佛經後感悟人生　鹿港女跪地「洗門風」

彰化貨車右轉彎撞機車　女騎士被輾死　

更多熱門

相關新聞

彰化貨車右轉彎撞機車　女騎士被輾死　

彰化貨車右轉彎撞機車　女騎士被輾死　

彰化市昨(4日)下午發生一起死亡車禍，一輛貨車右轉彰鹿路時，撞上82歲女騎士所騎機車，機車壓壞變形、騎士身體也遭輾壓，傷勢相當嚴重，由救護車送往彰化秀傳醫院救治，仍因傷重不治身亡，至於確切的肇事原因待查。警方今(5日)前往會勘，懷疑是貨車內輪差釀禍事，將司機依涉過失致死罪嫌送辦。

彰化「葉鼻蝙蝠」秘境現況曝！遭粗暴驅趕僅剩1/3

彰化「葉鼻蝙蝠」秘境現況曝！遭粗暴驅趕僅剩1/3

聽佛經後感悟人生　鹿港女跪地「洗門風」

聽佛經後感悟人生　鹿港女跪地「洗門風」

埔鹽磚造平房陷火海！2男急逃生

埔鹽磚造平房陷火海！2男急逃生

「車女扭腰v.s豬擺臀　彰化肉品市場加個字遭炎上

「車女扭腰v.s豬擺臀　彰化肉品市場加個字遭炎上

關鍵字：

彰化自救會反火葬場陳抗刑大彰化警分局

讀者迴響

熱門新聞

台南羊肉爐遭爆長蛆！業者喊告：限一周道歉

快訊／10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

快訊／銀杏轉中颱！最新路徑曝　環流雨彈炸北東

上海女誕下「黑皮膚寶寶」！她急喊：沒去過非洲

寧月花1000買水！過來人曝飲水機恐怖真相

台灣未來恐有大災情！　專家1原因示警

最正啦啦隊傳死會　IG洩男方疑是富邦投手

銀杏恐轉中颱　12縣市陸上強風特報

影視颶風Tim宣布離婚！　與網紅妻4年婚告終

轟到臉都爛了！北韓軍慘遇烏軍「首波砲擊」

快訊／北市信義區公車「屁股撞進超商」！　現場狀況不明

柯文哲鬆口認橘子收錢角色！　一張白紙破解親筆密令

妻子在公司找炮友！連劈2同事：沒交往只做過

柯文哲「延押豬隊友」竟是學姐　隔空串證被抓包

吳宗憲被新人惹怒「封殺至今」

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面