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年輕媽帶2孩輕生！尼加拉瀑布「狂墜20層樓高」　5月大嬰慘死

▲壯觀的「尼加拉大瀑布」，不在尼加拉瓜！（圖／達志影像／美聯社）

▲ 米恩斯帶著年幼的孩子墜落瀑布身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約州發生一起悲劇，一名年輕的母親帶著2個年幼的孩子前往知名的尼加拉大瀑布（Niagara Falls）觀景台，卻自行跨過護欄落水，3人全數死亡，其中年紀最小的嬰兒僅5個月大，事後調查發現她是故意跳下。

根據《紐約郵報》，33歲女子米恩斯（Chianti Means）28日晚間帶著分別為9歲和5個月大的孩子，在能夠俯瞰尼加拉大瀑布的知名景點月神島（Luna Island）跨越護欄，從約200英尺（約60公尺）高度墜落，相當於20層樓。

警方當晚約9時獲報趕往現場，但3人皆不幸死亡，救援人員截至30日仍未尋獲遺體。調查人員已確認米恩斯是蓄意輕生，詳細事發經過仍在釐清。

根據米恩斯的LinkedIn頁面，她生前擔任家暴諮商師，畢業於附近的水牛城一所學校。友人摩根（Kayshawna Morgane）在臉書寫道，「我說不出話來，無法停止哭泣，根本睡不著」，「我心碎了」。

月神島是尼加拉大瀑布上方受遊客喜愛的觀景台之一，因被一條堤道隔開，相對其他觀景點較為隱蔽，由紐約州公園與休閒娛樂辦公室管理，每天24小時開放遊客參觀，護欄高度僅達胸口。而尼加拉大瀑布過去也曾發生類似事件，去年就有一名母親帶著5歲兒子墜落瀑布下游的峽谷，母親當場死亡，男童則幸運獲救。

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