餓到怕！聯合國97輛糧食援助卡車被搶　一進加薩就遇手榴彈攻擊

▲聯合國有97輛救援物資車隊在加薩被搶。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

聯合國巴勒斯坦難民機構（Unrwa）表示，一支由109輛卡車組成的聯合國援助車隊16日在加薩遭遇暴力搶劫，97輛卡車的糧食在經過以色列控制的克瑞沙洛關卡（Kerem Shalom Crossing）時，司機在槍口下被迫卸下救援物資，反映加薩的社會秩序已全面崩潰，分發物資的狀況陷入嚴重危機。

據BBC報導，這起搶劫發生在車隊通過克瑞沙洛關卡，駛入不熟悉的路線時。有目擊者透露，事發時，車隊遭一群蒙面男子投擲手榴彈襲擊，隨後被洗劫一空。Unrwa總專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）表示，這起搶劫是近年來最嚴重的事件之一，顯示當地社會秩序的崩塌已令加薩成為「難以展開行動的環境」。

拉札里尼也指出，饑餓與恐慌令數百人闖入南部汗尤尼斯的Unrwa職業中心，尋找援助物資，但Unrwa的倉庫現在也空空如也。儘管加薩內政部稱當局已擊斃20多名搶劫團夥成員，但援助物資依舊無法到達急需救援的平民手中。聯合國批評以色列未能保障援助物資被安全運送，並表示戰爭爆發以來，加薩接收到的援助物資數量遠低於需求。

這起暴力搶劫事件進一步突顯了以色列與哈瑪斯衝突所引發的深刻人道危機。哈瑪斯指責以色列持續轟炸和封鎖加薩，造成地方秩序崩潰。以色列則指控哈瑪斯掠奪援助物資，令局勢雪上加霜。國際非政府組織聯合報告稱，以色列對援助車隊缺乏保護措施，加劇了加薩平民的絕望與危機。

本月早前，聯合國已警告加薩的北部地區很可能將面臨飢荒。截至目前為止，以色列軍方未對搶劫事件作出回應，但聲稱正在努力與聯合國合作改善援助運輸條件。