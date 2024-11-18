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漁民意外「捕獲」美軍核潛艇　一聽無線電當場傻住

▲▼維吉尼亞級攻擊潛艇「夏威夷號」（USS Hawaii, SSN-776）離開澳洲史特林海軍基地。（圖／美國海軍）

▲維吉尼亞級（USS Hawaii, SSN-776）是美國海軍現役的主力攻擊潛艦。（示意圖／美國海軍）

記者柯沛辰／綜合報導

挪威一名22歲漁民11日在北極地區的馬蘭恩峽灣進行捕撈作業，並設置漁網，不料返航途中接到挪威海岸警衛隊的緊急無線電通知，因為他的漁網「捕獲」了龐然大物，但那不是一條大魚，而是一艘115米長、排水量7800噸的美國核動力潛艦。

綜合外媒報導，漁民恩根（Harald Engen）當地時間11日駕駛一艘長約10米的小漁船出海捕撈，上午才剛跟船員們捕獲一大批大比目魚，怎料剛設置好新漁網，並展開第二輪捕撈、返回岸邊途中，就接到挪威海岸警衛隊的無線電訊息，指他們新設置的漁網被一艘潛艦拖行約2海浬（約3.7公里）。

原來，這艘維吉尼亞號核潛艦（USS Virginia，SSN-774）從挪威特羅姆瑟（Port of Tromso）11日出發，上午經過馬蘭恩峽灣，沒想到螺旋槳捲到漁網，硬生生將漁網從小漁船扯下，還一路拖行。挪威海岸警衛隊獲報趕抵現場，迅速剪斷了潛艦螺旋槳上的網線。

恩根說，他估計自己損失約在4萬至5萬挪威克朗（約新台幣11.7萬至14.6萬元），但他並未感到不滿，因為海岸警衛隊已經表明將協助善後，只是從前聽說過漁網被其它纏住的東西拖行，拖到潛艇應該是生平頭一遭。

事後，美國第六艦隊發言人霍金斯中尉（Pierson Hawkins）向媒體證實此事，但不願透露涉事的潛艦名稱，僅強調事件無人傷亡，具體原因還在調查中。至於漁民損失一事，美軍在損害民用物品方面有相關程序可賠付費用。

霍金斯強調，美國是一個北極國家，第六艦隊感謝挪威對美國潛艇部署的支持，「以遏制和保衛北極地區日益複雜的安全環境。」

 
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