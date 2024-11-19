穿了卻沒安全感！她好奇「內衣褲會買成套嗎」　網：超愛夜市內褲

▲原PO不習慣穿成套的內褲，覺得菜市場買的比較舒服。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

很多專櫃都會販售成套的內衣褲，近日就有網友發文表示，她日前買內衣時，被詢問是否要買成套的內褲？聞言，她頓時有些好奇，大家會買成套的內衣褲嗎？還是會分開買？貼文曝光後，掀起網友討論。

女網友在Dcard上，以「內衣褲會成套嗎」為標題發文，提到她從小就是穿菜市場買的彈力內褲，但日前購買內衣時，就被店員詢問是否要買成套的內褲？她透露自己之前有試過幾件，但都覺得成套的內褲有點鬆鬆的，讓她很沒安全感，也穿不習慣，大家內衣褲都是穿成套的嗎？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不會成套，頂多同色系，內褲的耗損比內衣快，自己舒服最重要啦」、「成套的內褲都超難穿」、「不會，反正別人也看不到自己舒服最重要，即使去男友家也不會穿成套，反正很快就不在身上了」、「好穿的內衣，內褲不一定好穿，還有內褲汰換頻率高，硬要穿整套很麻煩」、「我也超愛夜市內褲！3件100那種，超好穿、超舒服啊」。

還有網友表示，「平時沒有要幹嘛也喜歡穿這種（彈力）內褲，很有安全感，但如果跟男友去外縣市過夜就會特別穿一下成套的」、「如果我有錢買好幾套成套的，我也會天天穿成套，不過穿小可愛當內衣後就沒這個問題了」。