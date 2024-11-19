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全球首座無人機空戰中心　尼米茲級航母「布希號」完成海試

▲▼尼米茲級航空母艦布希號（USS George H.W. Bush, CVN 77）。（圖／美國海軍）

▲布希號。（圖／美國海軍，下同）

記者黃聖庭／綜合報導

美軍尼米茲級航空母艦布希號（USS George H.W. Bush, CVN 77）從今年1月起開始，在諾福克海軍造船廠進行10個月計畫性增量維修（PIA），安裝全球首座無人空戰中心（UAWC），並順利於維吉尼亞沿岸完成海上測試。

美軍說明，布希號的計畫性增量維修包括對艦艇的安全、通訊及作戰系統進行現代化升級，安裝無人空戰中心，未來將由戰機飛行員控制MQ-25「黃貂魚」（MQ-25 Stingray）進行協同作戰。預計2025財年起，將陸續安裝於同為尼米茲級的航母卡爾文森號（USS Carl Vinson）、羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）、雷根號（USS Ronald Reagan）。

此外，還完成戰術通用數據鏈路（NTCDL）系統的安裝，可同步傳輸與接收多來源的即時情報、監視與偵察數據，並支持多重數據鏈路下的指揮控制信息交換，進一步強化艦艇的態勢感知與作戰優勢。

▲▼尼米茲級航空母艦布希號（USS George H.W. Bush, CVN 77）。（圖／美國海軍）

尼米茲級航母是美國海軍核動力航空母艦，全長333米，滿載排水量超過10萬噸，最高航速達30節，可搭載90架飛機與艦載直升機，並配備多層次的防禦系統，包括海麻雀飛彈與方陣近迫防禦武器系統。尼米茲級以持久作戰能力與全球部署能力著稱，曾在波斯灣戰爭、阿富汗戰爭等多次重大行動中發揮關鍵作用，不過高昂的維護成本與逐漸老化的結構挑戰，也為美國海軍未來航空母艦建造計劃帶來壓力。

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