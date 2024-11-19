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連鎖健身房黑幕炸裂！惡老闆虐打小姊弟+吸金　逼網紅拍道歉片

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區某家連鎖健身房負責人葉展皓，日前被爆受女同事委託照顧姊弟，卻將2名孩童當出氣包虐打，現遭羈押。此外，他被控與自家教練利用投資平台「Vantage」，違法拉學員，代操加密貨幣，收取高額手續費，非法吸金3220萬元，甚至涉恐嚇知名網紅，拍攝「柬埔寨式」道歉影片。全案經士林地檢署縝密偵查，依違反期貨交易等罪起訴7人。

起訴指出，葉男在國內擁4家運動場館（竹北、中壢、六家、士林）。葉男於2021年疫情期間開始接觸國外金融資產交易平台Vantage，成為代理人後，積極招募同事與健身教練加入，以高額手續費為誘，推動槓桿保證金交易。隨後找上教練團隊在健身房設立「課程」，利用學員信任，引薦他們至平台開戶交易，每筆交易無論盈虧，葉可從平台抽取佣金5至10美元。

▲▼ 小龍 。（圖／翻攝自IG／當事人）

▲葉展皓綽號「小龍」將健身房當吸金房。（圖／翻攝自IG／當事人）

葉男還成立名為「噓~別出聲(低調致富就好)」的群組，頻繁指示幹部發布盈利截圖，營造出「跟單即賺錢」的假象，甚至大言不慚地要成員留言「說老師是神」、「叫下面傳獲利」，以塑造成功投資的形象，其團隊則利用模擬交易帳戶製造鉅額獲利記錄，吸引學員盲目跟進，進一步擴大下線人數。

此外，狡猾的葉男未經金管會證期局許可，違法招收學員，以每人8萬8千元的高額學費招募112名學員，短時間內入袋985萬6千元，而這筆巨額資金也被他用來購置跑車，並在Instagram上高調炫富，令人咋舌。

▲▼模特兒「柬埔寨式道歉」眼神放空　50秒影片讓粉絲看傻。（圖／翻攝當事者IG）

▲模特兒榮玉遭葉男等人逼迫拍攝「柬埔寨式」道歉影片。（資料圖／翻攝當事者IG）

然而，2022年11月，1名楊姓學員因未事先預約場地進行教學，遭葉男等4人圍堵質問，葉甚至以場地使用不當導致林姓幹部趕赴現場發生車禍為由，要楊男支付6萬元賠償金，楊迫於無奈支付3萬2000元才得以脫身。

同日晚間，網紅學員榮玉從LINE群組「小班團」中得知事件經過，隨即透過Instagram限時動態揭露真相，控訴葉展皓等人施壓行為，消息曝光後，網路上批評聲浪迅速湧現，對葉等人造成強大壓力。

次日，葉展皓與3名幹部趕赴楊姓學員位於北投區的治療所，要他約榮玉出面澄清，楊男無奈，透過LINE聯絡榮玉回到健身房，當日下午榮玉被迫到場，並在葉展皓等人的要求下，撰寫「道歉聲明」並拍攝「柬埔寨式」道歉影片，整個過程持續3至4小時，2人才被允許離開。

士林地檢署經數月偵查，認葉展皓與6名幹部以「健身房課程」為掩護，依法起訴外，並就犯罪所得3220萬元（偵查中查扣汽車1部、虛擬貨幣，變價拍賣後合計462萬餘元以及現金1086萬餘元及泰銖18萬餘元）向法院聲請宣告沒收。

至於葉男10月間涉嫌在竹北凌虐女同事所生的6歲及3歲孩子，新竹地檢署接獲兒虐案件後，依法核發拘票命警拘提葉男等人，依違反兒童及少年福利與權益保障法等罪，向法院聲押禁見獲准，此案尚未偵結。

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