士林院檢40週年生日！貴賓雲集共話司法未來　AI數位科技引領

▲士林院檢慶40年，法務部長鄭銘謙與貴賓共話司法未來，AI智慧成焦點。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地方法院與地檢署於今（15日）慶祝成立40週年，盛會以「數位發展與司法未來」為主題，吸引多位重量級貴賓到場包括法務部部長鄭銘謙、司法院代理院長謝銘洋、數位發展部部長黃彥男，以及日本前智慧財產高等法院院長大鷹一郎律師，出席者齊聚一堂，熱烈探討數位科技在司法革新中的前景，為司法數位化未來注入強大動力。

活動在悠揚的弦樂合奏中拉開序幕，由北一女中弦樂社帶來動人的旋律，再由士院葉伊馨法官的鋼琴演奏《Colors of the Wind》點燃全場氣氛，為典禮增添了優雅的氛圍。隨後，播放的一段歷史回顧影片展現了士林院檢40年的風華成就。

士檢檢察長顏迺偉與士院院長彭幸鳴攜手主持本次活動，2人一同為慶典定下高規格的基調。值得一提的是，2人是同期同窗，這一巧合也為整場活動增添了一抹輕鬆幽默的氛圍；活動中，他們分別介紹了士林地院與士檢的歷任首長，顏迺偉檢察長以風趣的語調介紹昔日同仁，讓現場笑聲不斷，彭幸鳴院長則以深情的言辭致敬前輩，展現了士林院檢對歷史傳承的重視與敬意，十足體現院檢的團結與默契，更為莊重的活動增添了溫馨且人情味十足的亮點，讓出席嘉賓印象深刻。

▲士院院長彭幸鳴與士檢檢察長顏迺偉攜手主持本次活動。（圖／記者黃宥寧攝）

法務部部長鄭銘謙在致詞中指出，數位化是提升司法效率的關鍵，並強調在科技應用的同時，隱私保護和資料安全至關重要，他表示：「數位司法不僅是科技上的進步，更是對公民權利的尊重與保障。」

司法院代理院長謝銘洋則從宏觀角度探討司法數位化的意義，強調數位技術正在重塑司法的運作模式，期望未來能利用科技手段使司法更加透明高效，讓民眾享有更好的司法體驗。

▲法務部部長鄭銘謙。（圖／記者黃宥寧攝）

數位發展部部長黃彥男的演講進一步闡述了AI與大數據在司法系統中的應用潛力，強調這些技術不僅可以提升案件處理的精準度，還能幫助減少人為誤差。他指出：「AI將成為司法工作者的最佳助手，協助他們做出更快且公正的決策。」

壓軸演講由日本前智慧財產高等法院院長大鷹一郎律師擔任，他分享日本至2017年即開始系統性地推動司法數位化，並制定明確的發展策略，分階段實施電子訴訟、電子法院及案件管理系統的數位化，而台灣在數位轉型方面的推動相對較晚，目前正逐步跟進中。

▲士林院檢40週年生日快樂。（圖／記者黃宥寧攝）

活動最後，現場全體高唱「生日快樂歌」，象徵士林院檢40年來的榮耀傳承與新時代的啟航，此次40週年慶典不僅是對過往成就的致敬，更是對數位未來的展望，標誌著士林院檢在AI與數位科技的支持下，向司法新時代邁進的重要一步。