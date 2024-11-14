獨／知名媒體人違規左轉撞騎士挨告　他硬拗「開很慢」這下慘了

▲資深媒體人烏凌翔駕駛車輛行經北市大同區時，未禮讓直行機車，導致李姓騎士撞上其車頭。（圖／翻攝自Facebook／烏鴉。笑笑）

記者黃宥寧／台北報導

資深媒體人、專欄作家烏凌翔日前駕駛自用小客車行經北市大同區時，未依規定禮讓直行車，導致李姓機車騎士撞上他的車頭倒地受傷，檢方依法起訴。法院審理時，烏當庭表示當時車速極慢，甚至已停下，士林地院審理，認為他未盡注意義務，依過失傷害罪，處拘役50日，可易科罰金。

資深媒體人烏凌翔，擁台灣大學政治系博士、碩士、美國密西根大學電機電腦系碩士及台灣大學電機系學士學位，曾經擔任媒體記者，長期以來在科技與國際關係領域享有聲譽。

2023年4月20日晚間7時許，烏凌翔駕駛自用小客車，沿北市大同區民生西路由東往西方向行駛，行經民生西路、重慶北路2段交岔路口時，貿然左轉，導致李姓騎士煞車不及，機車前車頭擦撞烏男自小客車前車頭，李男也當場人車倒地，並受有左側手肘擦傷、左側前臂擦傷等傷害，事後李男帶著驗傷單報警提告。

偵查時，烏男矢口否認犯行，辯稱「我開的很慢，駕駛到案發地時，對向車道開始移動」，強調自己看到李男機車發動時，就停下。

檢方根據交通事故現場圖、事故鑑定覆議、監視器畫面等，認烏凌翔左轉時未注意其他車輛為肇事主因 ，李姓騎士未注意車前狀況並隨時採取必要之安全措施為肇事次因，依法起訴烏男。

法官審酌烏凌翔最後已坦承犯行，然而未賠償告訴人所損失、諒解，兼衡雙方過失情節、所生危害等，及被告自陳博士畢業，職業為博士後研究，月收約5萬元，依過失傷害罪判處拘役50日，可易科罰金5萬元。