男警車前高速蛇行被盯上　藏「喪屍毒」甩追捕竟自撞…吞16張罰單

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局員警開警車在執行巡邏勤務時，見一部藍色吉普車高速超車又急促鳴按喇叭，員警擔心危害用路人，於是鳴笛示意駕駛停車，但男駕駛拒檢還高速蛇行、變換車道及闖紅燈，經警方通報攔截圍捕，男子迴轉逃逸時不慎自撞人行道後才停下，警方隨即將他拉出車外壓制逮捕，還在車內找到「喪屍毒」依托咪酯煙彈17個，訊後依毒品、公共危險罪移送偵辦，並依道交法開16張罰單共6萬1700元。

▲江男開吉普車蛇行超車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼江男不斷闖紅燈躲避警方攔查 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，10日上午11時許，板橋警分局埔墘所員警開警車執行巡邏勤務，在行經萬板路及莊敬路口時，見37歲江姓男子駕駛一部藍色吉普車高速超過警車，變換車道也未打方向燈，還蛇行並急促地鳴按喇叭，員警擔心江男危險駕駛行為會危害其他用路人，立即鳴笛追上要求江男停車受檢。

江姓男子不但不停車還加速逃逸，員警隨即通報警網展開圍捕，江男沿路高速行駛還恣意闖紅燈，就在雙十路二段迴轉時，操作不當自撞衝上人行道；尾隨的員警見機不可失，圍上前將精神恍惚的江男從車內拖出來壓制逮捕。

警方在他車內搜到電子煙主機及17個煙彈，經檢驗為俗稱喪屍毒的第三級毒品依托咪酯，訊後依毒品、公共危險罪移送偵辦。另江男違規部分，依違反道路交通管理處罰條例第42條、第43條第1項第1款、第45條第1項第1款、第53條第1項、第53條第2項及第60條第1項，共開出16張罰單，罰款6萬1700元。

▼警方在江男車上搜出17個喪屍毒依托咪酯煙彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼江男依毒品、公共危險罪移送並開16張罰單共6萬1700元 。（圖／記者陳以昇翻攝）