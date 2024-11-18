王家貞推薦　胰臟癌病友石心梅女士獲選2024十大抗癌鬥士

▲台南市議員王家貞向全國抗癌鬥士致敬，並特別點名祝賀一位台南鄉親石心梅女士的獲此殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員王家貞向全國抗癌鬥士致敬，並特別點名祝賀一位台南鄉親石心梅女士的獲此殊榮，並盼望藉此為所有與癌病戰鬥的病友還有陪伴照顧他的親友家人加油打氣！

王家貞議員表示，石心梅女士原本是一位退休的職業軍官，開朗活潑熱心公益，是許多社團活動的最出色主持人，對自己的退休生涯有許多美好規劃。却從未想到退休後她的最重要工作竟然是與癌症抗爭！

成為有癌王之稱的胰臟癌患者確診將近4年時間內，石心梅女士歷經60次化療、遠端胰臟腫瘤切除手術、腹腔經皮穿刺引流術、25次放射線治療、標靶藥物治療等各種療程的艱苦挑戰，更讓人心疼的是在她一邊接受癌症的痛苦療程之中，她還面對了母親的病逝打擊！石心梅說因為自己也是重症患者，也不需要再汲汲營營奔波人生，才能夠按下了不要再繼續奔波忙碌的暫停鍵，全心陪伴她母親的最後一程，才能夠推著媽媽的輪椅，陪伴在媽媽身邊，看著媽媽含笑離去！送別媽媽之後，她也才感受到了生命中的平靜與無憾！

王家貞議員特別前往台北中油大樓觀禮石心梅女士的受獎，見證了台灣癌症基金會董事長前立法院長王金平先生，將象徵著勇氣與永不放棄的獎座交到她的手中。現場除了2024十位受獎癌症鬥士，一一上台分享與癌共舞的心路歷程之外，前幾屆的多位受獎者也一起在場觀禮，且有幾位也上台發表感言。而每一位癌友的故事都會讓人眼淚盈框，萬分心疼他們的受癌病的千萬折磨！

王家貞議員在議會多次質詢，要求市府在癌症醫療議題上該更積極更努力，早就該成立的癌症大樓有眉目了嗎？每3分鐘不到多一位癌症患者的驚人數據，值得中央到地方不懈怠的做好癌症全方位關照的醫療工作！

王家貞還為幾位癌症姊妹成立了一個〔生命有愛我不孤單〕的臉書粉專。除了是癌病姐妹的紓解心情彼此打氣外，還藉此粉專提醒台南市政府請重視癌病的各種身心靈需求。週六在台北的典禮中確實看到了生命有愛我不孤單的美好時刻。

王家貞議員說，胰臟癌患者石心梅女士抗癌的勇敢經歷，只是千萬位正在承擔癌病折磨的其中之一，她所以滿滿的正能量面對癌王，是因為她愛生命愛世界要好好的活下去！我們也祝福這位鬥士及其他癌病勇者戰勝癌魔！