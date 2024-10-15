　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

50歲以上「血糖異常」恐是罹癌王！醫示警3類人：有2現象要注意

胰臟癌由於症狀隱匿，早期發現困難，常在診斷時已屬晚期，存活率偏低。（示意圖／翻攝Pexels）

▲醫師提醒血糖高與體重減輕，可能是胰臟癌早期的表現。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

胰臟癌被稱為「癌王」，由於症狀隱匿，早期發現困難，常在診斷時已屬晚期，存活率偏低。家醫科醫師魏士航指出，目前胰臟癌尚無有效的預防方法，但可以透過2警訊來發現，即血糖升高與體重減輕是早期胰臟癌的重要徵兆。

衛福部曾在官網說明，胰臟癌是一個高度致命的惡性腫瘤，在診斷時有近80%至85%的患者為局部晚期或轉移性疾病，已無法開刀治癒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

魏士航日前在YouTube影片中提到，50歲以上才診斷糖尿病的人，應該關注胰臟癌風險，因為血糖異常和體重減輕往往是胰臟癌的早期警訊。雖然胰臟癌預防措施有限，魏士航指出，若能早期發現，仍有7到8成的胰臟癌患者能接受手術治療。他建議，屬於高風險族群的人應定期檢查，以提高早期診斷機率，進而提高治療成功的機會。

魏士航也特別提醒3類高風險族群應該提高警覺，包括1.有遺傳性胰臟發炎者。2.家族有胰臟病史者。3.50歲以上初次診斷糖尿病的患者。若這些人還伴隨有體重減輕的情況，就可能是胰臟癌的前期徵兆，應儘早就醫檢查。

事實上，衛福部嘉義醫院副院長暨肝膽腸胃科醫師陳詩典曾在官網衛教說明，胰臟癌之所以為令人聞之色變的癌症，主要有兩大原因，第一是很難早期發現，第二是復發率高。由於胰臟位於腹腔比較深層，胰臟癌初期通常沒有症狀，患者自身難以覺察異常，即使出現症狀，很容易被誤認為是腸胃道不適而忽略，等到真正有症狀時，大部分已進展到中晚期，癌細胞已侵犯胰臟周遭重要血管，難以開刀處置。

因此陳醫師建議，有胰臟癌家族史者、慢性胰臟炎患者、吸菸者、酗酒者、糖尿病患者、肥胖者等高風險族群，可每年進行健康檢查1次。如果已出現症狀，如全身無力、體重減輕、食慾不振、腹痛、黃疸、持續性腹瀉或糞便呈灰白色，務必要即早就醫以提高整體治癒率。建議民眾平時應維持均衡飲食、正常作息及養成定期做健康檢查的良好習慣以即早預防。

延伸閱讀
準媽媽衝台中吃屋馬燒肉「一口沒吃」羊水破　業者這樣做被讚爆
大陸封鎖台灣「這2國最慘」　華府智庫：將重創全球經濟
23歲男逛完夜市胃劇痛　醫一查「肚藏3公分活蟑螂」…揭恐怖後果

ET快訊
34歲男遭自強號撞輾亡！　母見破碎遺體淚崩
快訊／起立聽中國國歌遭砍退俸　臧幼俠喊冤提救濟
快訊／假律師詐10億！　曾幫名模抗稅
快訊／郭雪芙首度認愛了！
「謝國樑200」換民眾黨退選？　謝立功發聲
信義區知名酒吧宣布熄燈
劉亦菲爆熱戀陸劇男神！
曝「3大鐵證」直指柯文哲收賄　律師分析：最重無期徒刑

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爭議店家大門將被貼「消費警訊」　台中這2店恐成全台首例

50歲以上「血糖異常」恐是罹癌王！醫示警3類人：有2現象要注意

寫感恩日記正夯！哈佛研究「每天謝謝自己就能延壽」幫老年人減少9%死亡風險

10月天象超有看頭！　最大滿月和重磅級彗星C／2023 A3接力登場！

台灣拍得出《黑白大廚》嗎？　卓榮泰：肯定有能力

鋒面報到雨襲北台灣「高溫秒跌5度」　降雨趨勢一次看

高雄籃球補習班驚傳惡性倒閉！家長怒：1堂課都沒上人就跑了

十月中下旬「超強運三生肖」　專家：喜上加喜　愛情事業兩得意

客人不多！他納悶「百貨公司內的店賺什麼」　網曝2關鍵：太小看了

台灣餐飲業高壓又低薪！他到澳洲「打拚7年買房了」：還能享受生活

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

梁文音演唱會「星光二班」到場力挺！　哽咽唱《分手後不要做朋友》：分開很痛

VOLVO電動車帶你輕鬆環島 打卡全台最「南」端充電樁

王心凌為演唱會「戒酒一個月」　不怕青峰索吻…妙回感情現況

陸圍台軍演海警闖限制水域　巡防艇「並肩」驅離畫面曝

愛貓拔完牙委屈躲角落　媽：平常在家根本老大

爭議店家大門將被貼「消費警訊」　台中這2店恐成全台首例

50歲以上「血糖異常」恐是罹癌王！醫示警3類人：有2現象要注意

寫感恩日記正夯！哈佛研究「每天謝謝自己就能延壽」幫老年人減少9%死亡風險

10月天象超有看頭！　最大滿月和重磅級彗星C／2023 A3接力登場！

台灣拍得出《黑白大廚》嗎？　卓榮泰：肯定有能力

鋒面報到雨襲北台灣「高溫秒跌5度」　降雨趨勢一次看

高雄籃球補習班驚傳惡性倒閉！家長怒：1堂課都沒上人就跑了

十月中下旬「超強運三生肖」　專家：喜上加喜　愛情事業兩得意

客人不多！他納悶「百貨公司內的店賺什麼」　網曝2關鍵：太小看了

台灣餐飲業高壓又低薪！他到澳洲「打拚7年買房了」：還能享受生活

爭議店家大門將被貼「消費警訊」　台中這2店恐成全台首例

快訊／新北小客車突冒濃煙…下秒成火球！駕駛乘客驚險逃生

黃子佼私藏少女性影像12／3宣判　檢求刑7到9月！被害人求償百萬

34歲男遭自強號撞輾亡！絕命7分鐘來不及救　母見破碎遺體淚崩

大法官拒交問卷　民眾黨團酸：逃得了問卷、逃不過實質審查

梁文傑：「國之北疆」沒人說違憲　代表中華民國在台灣生根

蔣淯安確定TPBL開幕戰打不了　回故鄉台中拚冠軍自我壓力大

一個月爽收5.2萬！大馬女靠「疊衣服」賺錢　網見服務秒搶訂

桃科SRF廠提180億元國賠案　張善政：理由不成立市府已拒絕

「祖國論」是忠誠表態或政治詐術？　不挑釁才是上策

男騎車雙載高速逆向撞轎車　駕駛見2人慘跌炸魔性笑聲

生活熱門新聞

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

女大生「守宮放醬油碟」挨告！壽司郎求償金額曝

最愛「日本哪裡」票選　冠軍獲推去不膩

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

孕婦吃屋馬羊水破！業者1做法被讚爆

第1次壞壞！女友「1動作」他驚嚇：超色

今晚變天！　最低溫時間曝

28歲女每天吃「這1物」！1年後驚罹大腸癌

擁434萬訂閱！「YouTube頻道」突狂刪影片、貼文

陽明山向天池「向天蝦」大爆發　謝金河曾踏入惹議

「夢幻工作」在台灣！　4萬月薪包吃住

住宿舍怎麼解決需求？　學長給建議：不用忍

拿安卓戴AirPods「都是什麼人？」　一票人曝原因

1年暴瘦26公斤　名醫雙頰凹陷說原因

更多熱門

相關新聞

兒童籃球班惡性倒閉！家長怒：1堂課都沒上人就跑了

兒童籃球班惡性倒閉！家長怒：1堂課都沒上人就跑了

高雄有一間籃球訓練營「體育人文創」專為國小學童提供低廉的周末的籃球課程，卻在今年初無預警倒閉，導致全台至少300位消費者受害，損失金額超過500萬元，負責人隨後潛逃。台灣消費者保護協會於15日召開記者會，宣布將協助受害者提起團體訴訟，並正式收件，此事件引發社會關注。

全家最高166！爸拍桌嫌矮「不努力還怪基因」

全家最高166！爸拍桌嫌矮「不努力還怪基因」

港警偵破網戀AI換臉詐騙集團

港警偵破網戀AI換臉詐騙集團

男友是虔誠佛教徒！她驚睹「看觀音DIY」嚇壞

男友是虔誠佛教徒！她驚睹「看觀音DIY」嚇壞

駭客用「Gmail恢復通知」詐騙

駭客用「Gmail恢復通知」詐騙

關鍵字：

魏士航胰臟癌血糖周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／南韓軍方：北韓「已經開炸」！

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！

即／真的開火了！　南韓從分界線以南射擊

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

即／台鐵鶯歌站恐怖事故　男遭自強號撞輾亡

3歲全裸童「頭卡室外機」吊空中　鄰架梯急搶命

女大生「守宮放醬油碟」挨告！壽司郎求償金額曝

最愛「日本哪裡」票選　冠軍獲推去不膩

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

北韓開炸京義線道路　最新「爆破影像」曝

孕婦吃屋馬羊水破！業者1做法被讚爆

柯文哲USB新解密！　爆秦慧珠拿威京30萬獻金

明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！

第1次壞壞！女友「1動作」他驚嚇：超色

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面