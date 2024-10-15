50歲以上「血糖異常」恐是罹癌王！醫示警3類人：有2現象要注意

▲醫師提醒血糖高與體重減輕，可能是胰臟癌早期的表現。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

胰臟癌被稱為「癌王」，由於症狀隱匿，早期發現困難，常在診斷時已屬晚期，存活率偏低。家醫科醫師魏士航指出，目前胰臟癌尚無有效的預防方法，但可以透過2警訊來發現，即血糖升高與體重減輕是早期胰臟癌的重要徵兆。

衛福部曾在官網說明，胰臟癌是一個高度致命的惡性腫瘤，在診斷時有近80%至85%的患者為局部晚期或轉移性疾病，已無法開刀治癒。

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魏士航日前在YouTube影片中提到，50歲以上才診斷糖尿病的人，應該關注胰臟癌風險，因為血糖異常和體重減輕往往是胰臟癌的早期警訊。雖然胰臟癌預防措施有限，魏士航指出，若能早期發現，仍有7到8成的胰臟癌患者能接受手術治療。他建議，屬於高風險族群的人應定期檢查，以提高早期診斷機率，進而提高治療成功的機會。

魏士航也特別提醒3類高風險族群應該提高警覺，包括1.有遺傳性胰臟發炎者。2.家族有胰臟病史者。3.50歲以上初次診斷糖尿病的患者。若這些人還伴隨有體重減輕的情況，就可能是胰臟癌的前期徵兆，應儘早就醫檢查。

事實上，衛福部嘉義醫院副院長暨肝膽腸胃科醫師陳詩典曾在官網衛教說明，胰臟癌之所以為令人聞之色變的癌症，主要有兩大原因，第一是很難早期發現，第二是復發率高。由於胰臟位於腹腔比較深層，胰臟癌初期通常沒有症狀，患者自身難以覺察異常，即使出現症狀，很容易被誤認為是腸胃道不適而忽略，等到真正有症狀時，大部分已進展到中晚期，癌細胞已侵犯胰臟周遭重要血管，難以開刀處置。

因此陳醫師建議，有胰臟癌家族史者、慢性胰臟炎患者、吸菸者、酗酒者、糖尿病患者、肥胖者等高風險族群，可每年進行健康檢查1次。如果已出現症狀，如全身無力、體重減輕、食慾不振、腹痛、黃疸、持續性腹瀉或糞便呈灰白色，務必要即早就醫以提高整體治癒率。建議民眾平時應維持均衡飲食、正常作息及養成定期做健康檢查的良好習慣以即早預防。

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