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大陸 大陸焦點 特派現場

氂牛全身是寶！藏民奶渣子新出路　提煉高價值奶茶原料酪蛋白

▲▼ 2024、唐卡、失傳藝術、郎卡傑畫派、川西 、酪蛋白 、產業 。（圖／記者任以芳攝）

▲氂牛是高寒牧區的經濟基礎和支柱產業。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／四川報導

大陸特有物種氂牛一直是高寒牧區的經濟基礎和支柱產業。《東森新媒體ETtoda》前往甘孜藏族自治州氂牛產業集群爐霍產業園，當地氂牛產業靈活開發，比如添加到奶茶的配料酪蛋白，已經成功進軍大陸沿海市場，由於氂牛奶製品屬於技術性稀缺產品，未來園區也希望有機會與台資企業一起合作，把好產品推廣到寶島。

▲▼ 2024、唐卡、失傳藝術、郎卡傑畫派、川西 、酪蛋白 、產業 。（圖／記者任以芳攝）

▲甘孜藏族自治州氂牛產業集群爐霍產業園 。（圖／記者任以芳攝）

川藏地區自古以來過著遊牧生活，家畜氂牛是唯一能適應高原惡劣環境的特有物種，包括全身上下都是寶，也成為高寒牧區的經濟基礎和支柱產業。氂牛業的積年累月發展，帶動藏族等少數民族的生活水平，以及藏區特色經濟。

近十多，四川甘孜州憑藉自然條件和豐富的氂牛資源，全力推動氂牛產業多元發展，透過科學餵養氂牛從飼草、養殖、加工、品牌行銷，幫助藏區居民打開氂牛集群全產業鏈開發。目前，甘孜州氂牛存欄量佔全大陸12.04%，全四川的42.98%，氂牛出欄量、氂牛肉和奶產量均位居前列。

▲▼ 2024、唐卡、失傳藝術、郎卡傑畫派、川西 、酪蛋白 、產業 。（圖／記者任以芳攝）

▲村民晾曬「奶渣子」 。（圖／記者任以芳攝）

爐霍康巴聖德氂牛產業有限公司總經理鄭亮接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問，介紹企業日常工作，主要收購農牧民的不要的「奶渣子」，藏語翻譯叫做「曲拉」，覆蓋除了爐霍縣，包括色達、甘孜、興隆等各縣。

什麼是奶渣子？氂牛奶渣是通過從氂牛奶中提取酥油後，將剩餘的奶水加熱煮沸冷卻，經過特定的加工過程（過濾、曬乾等）製成，牛奶中的蛋白質會發生變性，形成類似於渣滓的物質，就是氂牛奶渣，過去物質缺乏的年代，奶渣子是補充能量的營養食物之一。

現在藏族老百姓生活越來越好，糧油米麵都不缺，奶渣子越來越少人食用，反而有了新出路。氂牛奶渣經過加工提純，轉化為高價值的乾酪素，用於生產食用酪蛋白，可以添加到奶茶、咖啡、麥片等速溶食品。

▲▼ 2024、唐卡、失傳藝術、郎卡傑畫派、川西 、酪蛋白 、產業 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 奶渣子也成為藏族人民新經濟作物。（圖／記者任以芳攝）

具有高經濟價值的奶渣子也成為藏族人民新經濟作物。鄭亮說，「我們現在收購價格20塊錢一斤，40塊錢一公斤，每年一頭牛的奶渣數能夠接近2000元，如果擁有10頭適齡母牛，預估年收入能夠達到2萬。」

鄭亮指出，現在企業累計收購資金達到3,000萬以上（單位：人民幣，同下），現在已經有二條生產線，等到生產量均衡，預計收購資金量會投入到8,000萬以上，整體企業產值會達到1.2億，帶動整體園區的一產、二產融合經濟總量能夠突破2億元。

「生產量與收購資金增加，對農民來說生活收入跟著增加，以前只是單純養牛放牧，現在也可以跟著園區一起轉錢。」鄭亮表示。

▼ 爐霍產業園也開發自有產品。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024、唐卡、失傳藝術、郎卡傑畫派、川西 、酪蛋白 、產業 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024、唐卡、失傳藝術、郎卡傑畫派、川西 、酪蛋白 、產業 。（圖／記者任以芳攝）

▲「奶渣子」最終提煉轉後為高營養價值「酪蛋白」 。（圖／記者任以芳攝）

甘孜州氂牛產業集群爐霍產業園出產酪蛋白進軍大陸沿海市場，像是蘇州嘉禾、浙江博多的奶茶店、咖啡店的，供應範圍很廣，而且氂牛酪蛋白十分稀缺，營養價值高，原料價格自然有競爭市場。

據了解，鄭亮所處的氂牛產業公司，在四川有一家生產企業，貨源供到沿海，像是浙江、福建、廣東、上海、江蘇、山東生產型企業，主要做B2B，提供企業酪蛋白作為蛋白原料，添加到奶茶或速溶飲料的配料。

談到台灣也是奶茶發源地，是否有企業來談過合作意願？鄭亮也表示，目前都是大供貨給大陸企業，一直很希望跟台資企業合作，因為台灣對食品安全要求更中格，選用的配料也是進口居多。

「台灣沒有牧場，沒有氂牛酪蛋白資源，我們氂牛產業擁有獨特的風味。」鄭亮也十分期待表示，如果有台資企業與我們對接交流的話那就完美了。

▼ 爐霍康巴聖德氂牛產業有限公司總經理鄭亮。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024、唐卡、失傳藝術、郎卡傑畫派、川西 、酪蛋白 、產業 。（圖／記者任以芳攝）

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