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宜蘭地院法官張軒豪酒駕判4個月！7年前曾肇逃　恐遭扣薪4個月

▲宜蘭地院判「自家人」的法官張軒豪酒駕有期徒刑4個月，可易科12萬元罰金。（資料照／記者游芳男攝）

▲宜蘭地院判「自家人」的法官張軒豪酒駕有期徒刑4個月，可易科12萬元罰金。（資料照／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭地方法院法官張軒豪，今（2024）年8月喝伏特加後酒駕，酒測值高達1.05毫克，張軒豪一度在警詢中否認犯行，但偵查、審理過程中坦承犯罪。宜蘭地院法官考慮到他7年前有肇逃獲判緩刑的前科，且需扶養就學中的子女，及他因肝臟移植領有極重度身障手冊，判他有期徒刑4個月，可易科12萬元罰金。目前，張已被停職，法官評鑑委員會以他嚴重損害司法的形象，已於本月15日決議，報請司法院移送職務法庭審理，建議罰款4個月的月俸，約50萬元。

張軒豪於8月19日下午5時45分許，從宜蘭地院停車場開車離開，晚間8時44分在宜蘭市的一個路口被警方攔查，發現他酒駕。檢察官認為，張軒豪飲用伏特加後酒駕，明知故犯，且在偵查過程中並未如實交代飲酒的時間、地點和過程。

判決書指出，張軒豪明知酒精對人的意識能力有相當大的影響，酒後駕車對自己和公眾都具有高度的危險性。他酒後呼氣所含的酒精濃度為1.05毫克，超過法定標準，仍然上路駕車，觸犯刑法。另，張軒豪在警詢中雖然否認犯行，但在偵查、審理過程中坦承犯罪。

法官考慮到他有肇逃獲判緩刑的前科，並且需要扶養就學中的子女，還有他因肝臟移植領有極重度身障手冊，因此判處有期徒刑4個月，並認為這是比較妥適的處罰。全案仍可上訴。

張軒豪是司法官學院第37期畢業生，自1999年起在宜蘭地院任職，主要擔任民事庭法官。他曾在2017年1月的一次車禍中，駕車逃逸，後來返回現場坦承犯罪，因此被判肇事致人傷害逃逸罪，判處4個月有期徒刑，緩刑2年，並已確定。

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