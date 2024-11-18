桃園失智翁迷途路口　警靠身上姓名貼紙查出身分助返家

▲中度身障的張姓男子迷途於住家5公里外的路口。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市平鎮區81歲張姓男子拄著枴杖在中壢區路口徬徨無助徘徊，警方獲報前往發現他除了行動緩慢，且有失智症狀，對於員警詢問的訊息幾乎無法回應，所幸他身上貼了許多寫有名字紙板，讓員警得以查知住處並送返家。

▲▼警方查出張男身分住處後送返家。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局興國派出所17日上午10時許接獲熱心民眾報案，在中壢區環北路口有老人家需要協助，值班警員顏禎儀、謝衛明立刻趕到現場，發現老翁除了行動緩慢，疑似有失智症狀，對於員警詢問的訊息幾乎無法回應，只是不斷重複一段在中豐路的地址，但值班員警依據他說的地址卻查無相關身分資訊，幸好老翁在身上貼了許多寫有名字紙板，順利查知他的身分，發現他家竟然在5公里外的平鎮區，為免發生危險，員警暖心將他送返回家。

員警同時也連絡到張男的兒子，他表示，父親雖領有中度身心障礙手冊，但不曾有過這樣的狀況，會儘速回家照顧父親，非常感謝員警的協助。中壢警分局呼籲民眾可協助家中易走失成員身上，配戴容易辨識身分的配件或縫製聯絡方式在衣物上，亦可至社會局申請防走失愛心手鍊，而分局偵查隊更有提供指紋建檔服務，歡迎民眾親自至警局辦理。