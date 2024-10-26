獨／攀中央尖北一段迷途失溫　女山友南湖山屋加壓艙內待援

▲一名58歲女山友攀爬北一段，疑因迷途導致有失溫現象，南湖山屋高山協作尋獲並帶往山屋休息，進入高壓艙內等待直升機吊掛。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

一行2人的山友(1男1女)前往中央尖山北一段進行7天6夜行程，但在南湖山屋前疑因迷途導致女性山友重度失溫、肢體無力的情形，台中市消防獲報後先請在南湖山屋的高山協作幫忙救援，也派出梨山分隊人員前往，目前患者在山屋等待救援，但山區受颱風外圍影響雲層很厚空勤直升機無法起飛，先在加壓艙內等待直升機吊掛。

台中市消防局10月24日上午9點55分接獲接獲高山協作吳先生報案指稱，山友一行2人(1男1女) 攀登南湖中央尖北一段7天6夜行程，在南湖山屋有一名女性山友約58歲，迷途後有失溫、肢體無力情形請求協助救援。

勤務中心也立即派出梨山分隊隊員前往救援，但路途遙遠仍在途中。目前患者、同行者、高山協作還在山屋，目前狀況穩定，天候不佳，待天氣轉好，再由空勤救援。





一名楊姓山友今日在網站上表示，北一段縱走行程中，在南湖山屋親眼目睹因迷路而導致重度失溫的山友，感觸很深高山帶給我們無敵美景相對的也隱藏無限危險，還是要做足準備再上山，不要冒然上山，在山上要是不行就撤退，山永遠都在準備好了再來。感謝阿凱協作的阿宏哥及大熊哥的全力搶救及時救回重度失溫的山友目前在加壓艙等待吊掛。」