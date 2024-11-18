12強賽中華隊「第一屆陣容最完美」卻僅拿第9名！資深球迷曝關鍵

▲中華隊擊敗澳洲晉級四強。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者施怡妏／綜合報導

世界12強棒球賽受到高度關注，有趣的是，本來有一票網友並不看好中華隊，但後來捷報頻傳，就有網友列出世界棒球12強賽三屆成員，第一屆的陣容最豪華，但最後只拿到第九名，這一屆陣容非常不齊全，很多人不看好，卻晉級到複賽，好奇第一屆的中華隊怎麼了，貼文掀起熱論。

有網友在PTT發文，「第一屆12強是怎麼帶到台灣隊連八強都沒？」第一屆的陣容堪稱「夢幻」，陽岱鋼第一棒，林智勝全壘打王，還有在日職SP全盛時期的陳冠宇、郭俊麟，最後卻只拿到第九名。第二屆則是中規中矩，雖然沒有徵召到李振昌、宋家豪、陽岱鋼，但最後拿下第五名，算是合乎預期。

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第三屆陣容則是非常不齊全，國內外眾家不看好，預賽賽制六取二不利，卻創下歷史最佳成績，「2015年第一屆12強的台灣，是怎麼玩到連八強都沒有的？」

對此，網友紛紛回憶，「因為第一場對荷蘭，陳冠宇先發被打爆」、「第一屆加拿大那顆反彈球很傷」、「第一屆的陳冠宇大概就像這屆的高永表吧，設定的一號投手炸了」、「投手那屆太炸」、「2015的我們你就看今年的韓國就好，得分多但失分也很多」、「第一屆就被笑阿，美日韓分同一組，然後分到較好晉級的組又沒進」、「陣容愈堅強，期望值愈大，選手壓力爆表，這屆相反」。

也有網友稱讚中華隊越來越優秀，「牛棚也比以前穩多了吧 ，以前上去幾乎都是放火」、「現在的守備比以前穩不少」、「感覺後勤情蒐整合分工差很多，以前有點像臨時拼裝車」、「講這麼多，終究還是牛棚實力提升」、「台灣近幾年的比賽內容越來越進步，而且本土投手能力進步，打者也不再是很多用球棒守備的」、「以前都迷信大牌旅外，這次看數據」。