　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12強賽中華隊「第一屆陣容最完美」卻僅拿第9名！資深球迷曝關鍵

▲▼世界12強棒球賽，中華隊擊敗澳洲晉級四強，前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊擊敗澳洲晉級四強。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者施怡妏／綜合報導

世界12強棒球賽受到高度關注，有趣的是，本來有一票網友並不看好中華隊，但後來捷報頻傳，就有網友列出世界棒球12強賽三屆成員，第一屆的陣容最豪華，但最後只拿到第九名，這一屆陣容非常不齊全，很多人不看好，卻晉級到複賽，好奇第一屆的中華隊怎麼了，貼文掀起熱論。

有網友在PTT發文，「第一屆12強是怎麼帶到台灣隊連八強都沒？」第一屆的陣容堪稱「夢幻」，陽岱鋼第一棒，林智勝全壘打王，還有在日職SP全盛時期的陳冠宇、郭俊麟，最後卻只拿到第九名。第二屆則是中規中矩，雖然沒有徵召到李振昌、宋家豪、陽岱鋼，但最後拿下第五名，算是合乎預期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第三屆陣容則是非常不齊全，國內外眾家不看好，預賽賽制六取二不利，卻創下歷史最佳成績，「2015年第一屆12強的台灣，是怎麼玩到連八強都沒有的？」

▲▼世界12強棒球賽，中華隊擊敗澳洲晉級四強，前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝）

對此，網友紛紛回憶，「因為第一場對荷蘭，陳冠宇先發被打爆」、「第一屆加拿大那顆反彈球很傷」、「第一屆的陳冠宇大概就像這屆的高永表吧，設定的一號投手炸了」、「投手那屆太炸」、「2015的我們你就看今年的韓國就好，得分多但失分也很多」、「第一屆就被笑阿，美日韓分同一組，然後分到較好晉級的組又沒進」、「陣容愈堅強，期望值愈大，選手壓力爆表，這屆相反」。

也有網友稱讚中華隊越來越優秀，「牛棚也比以前穩多了吧 ，以前上去幾乎都是放火」、「現在的守備比以前穩不少」、「感覺後勤情蒐整合分工差很多，以前有點像臨時拼裝車」、「講這麼多，終究還是牛棚實力提升」、「台灣近幾年的比賽內容越來越進步，而且本土投手能力進步，打者也不再是很多用球棒守備的」、「以前都迷信大牌旅外，這次看數據」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／北市變態警偷拍3女　被抓包是累犯免職送辦
快訊／18:05高雄桃源區規模3.8地震　6縣市有感「最大震
12強賽中華隊「第一屆陣容最完美」卻僅拿第9名！資深球迷曝關
中華投手群「有心想拚」　王建民談國際賽：需要馬上止血
幫中職球迷增飛日航班　蔡其昌認了有難度
快訊／88萬人注意！00940換股增刪15檔
快訊／郭哲敏改1億交保！錢帥君火速籌錢　新北檢：研擬是否抗告

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

減重也要顧肌肉！除了「高蛋白飲食」改變習慣也能延緩肌肉流失

外觀3徵兆＝膽固醇過高！醫警告：不理會恐心肌梗塞

快訊／18:05高雄桃源區規模3.8地震　6縣市有感「最大震度3級」

高雄連鎖早餐店疑出包！鮮奶茶驚見生鏽美工刀　衛生局稽查結果曝

中華隊前進東京「大跳勝利之舞」　陳傑憲一一點名！球迷喊跳不夠

防堵喪屍煙彈入侵校園　新北採購千枚試劑「判讀只需5分鐘」

北東濕涼一周「3階段降雨時程曝」　下周冷空氣襲台

12強賽中華隊「第一屆陣容最完美」卻僅拿第9名！資深球迷曝關鍵

開城了！新北歡樂耶誕城化身魔幻之城　活動8大亮點全攻略玩翻48天

今年3颱登陸「16年來最多」　氣象署：西太平洋偏暖海溫異常擴張

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

台日大戰台式應援全場炸裂　球迷熱血齊喊「Team Taiwan」

【台日大戰】台式應援炸裂全場！球迷熱血齊喊「Team Taiwan」#世界棒球12強賽

石英徒弟陳子強嘆「沒他就沒我」　方馨淚別「爸爸」：來世再做一家人

日韓大戰應援現場超熱血　韓球迷當主場大合唱嗨翻

減重也要顧肌肉！除了「高蛋白飲食」改變習慣也能延緩肌肉流失

外觀3徵兆＝膽固醇過高！醫警告：不理會恐心肌梗塞

快訊／18:05高雄桃源區規模3.8地震　6縣市有感「最大震度3級」

高雄連鎖早餐店疑出包！鮮奶茶驚見生鏽美工刀　衛生局稽查結果曝

中華隊前進東京「大跳勝利之舞」　陳傑憲一一點名！球迷喊跳不夠

防堵喪屍煙彈入侵校園　新北採購千枚試劑「判讀只需5分鐘」

北東濕涼一周「3階段降雨時程曝」　下周冷空氣襲台

12強賽中華隊「第一屆陣容最完美」卻僅拿第9名！資深球迷曝關鍵

開城了！新北歡樂耶誕城化身魔幻之城　活動8大亮點全攻略玩翻48天

今年3颱登陸「16年來最多」　氣象署：西太平洋偏暖海溫異常擴張

台灣虎航發放3個月績效獎金　再發2萬元激勵金

減重也要顧肌肉！除了「高蛋白飲食」改變習慣也能延緩肌肉流失

看情蒐單「訂飲料」哽圖瘋傳　彭政閔：網友好有才！

外觀3徵兆＝膽固醇過高！醫警告：不理會恐心肌梗塞

北市又爆變態警！派出所偷拍3女警如廁　被抓包是累犯免職送辦

第40屆ABA大會開幕　逾20國金融領袖在台研商「邁向永續的未來」

上千頭「海豹屍體」沖上岸！　距聯合國氣候變遷大會僅幾英里

快訊／18:05高雄桃源區規模3.8地震　6縣市有感「最大震度3級」

才喊「讓美國再次健康」！　川普、小甘迺迪飛機上大啖麥當勞

女大生遇「未來國王」遲到　威廉王子拍片幫開脫！百萬網友羨炸

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

生活熱門新聞

快訊／11級強風來了　今「全台變天」4縣市豪大雨

即／狂賀中華隊晉級！4大超商優惠一次看

公車追撞1死15傷！乘客怒揭女駕駛黑歷史

快訊／連3震！11:16花蓮近海規模4.2地震　最大震度3級

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

第一次進中華隊「就被封最強拆彈專家」　球迷被圈粉

應援中華隊！太太「被澳洲全壘打擊中」送急診

台灣不可能贏日本？　胡采蘋嘆台灣一票人「這點」不如黃仁勳

神猛4關鍵「這是中華隊你敢信？」　球迷：最強的都當球評

入秋最強冷空氣「挑戰大陸冷氣團」　下周台北低溫下探14度

快訊／11:59台南市麻豆區規模3.8「極淺層地震」　最大震度4級

「中華隊關鍵1人」貢獻太多　球迷讚：鬼神配球都知道

「台灣守護神想哭」：不看好的人可以來看我們了嗎

中華隊闖4強！LINE群組「1現象」炸裂了

更多熱門

相關新聞

12強賽中華隊進前三就有國光獎金　蔣萬安喊：北市選手再加碼10%

12強賽中華隊進前三就有國光獎金　蔣萬安喊：北市選手再加碼10%

世界12強棒球賽全台矚目，中華隊成功闖進4強，前進複賽。教育部體育署署長鄭世忠則向球員喊話，若奪下前三名，每位選手皆能獲得700萬、500萬、300萬國光獎金。對此，台北市長蔣萬安今（18日）表示，北市府會依照現行獎勵方案，如果中央國光獎章給予相關獎金，他們也會列為一級賽事，將會給予10%加碼，也就是若屬於台北市的選手，（若奪冠）將再多得到70萬獎勵金。

高志綱讚林家正：超成熟溝通

高志綱讚林家正：超成熟溝通

到東京巨蛋看中華隊　周邊景點一次看

到東京巨蛋看中華隊　周邊景點一次看

應援中華隊！太太「被澳洲全壘打擊中」送急診

應援中華隊！太太「被澳洲全壘打擊中」送急診

「台澳大戰」獲勝前進東京

「台澳大戰」獲勝前進東京

關鍵字：

中華隊12強賽成績陣容熱論

讀者迴響

熱門新聞

輸台灣打亂晉級計畫　韓媒批：B級先發

快訊／11級強風來了　今「全台變天」4縣市豪大雨

公車女駕駛追撞害死人！現場燦笑玩手指　稱：失憶了

董座不倫戀特助呻吟聲不斷！　藝人變「參考對象」

泰驚現無頭美人魚　疑因牙齒可避邪遭斬首

即／狂賀中華隊晉級！4大超商優惠一次看

中華隊戰古巴搬風　林家正改一壘

韓媒標題「棒球恥辱日」　評韓國淘汰

公車追撞1死15傷！乘客怒揭女駕駛黑歷史

女星曾偷吃人夫男友大器原諒　隔4年分手

愛妻過馬路捲公車底亡　夫相驗「衝擊到呆掉」

誤信台灣1弱點　韓國隊原本目標「只輸日本」

快訊／連3震！11:16花蓮近海規模4.2地震　最大震度3級

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔

中華隊前4名締最佳名次　4強賽21日首戰委國

更多

最夯影音

更多

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面