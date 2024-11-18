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獨／派出所淪偷拍片場！北市警涉創意私房　女警+女大生慘成影中人

▲▼北市男警於駐地派出所女廁裝針孔，受害對象不僅女警，還有借廁所的民眾與孩童 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市男警於駐地派出所女廁裝針孔，受害對象不僅女警，還有借廁所的民眾與孩童。（圖／記者黃宥寧翻數）

記者黃宥寧／台北報導

荒唐至極！北市某派出所1名男性警員在駐地女廁安裝針孔攝影機，偷拍的對象不僅包括女警，還涉及借用廁所的民眾，受害範圍極為廣泛，令人髮指。更令人震驚的是，該警員不僅將偷拍影像進行分類，還被查出是「創意私房」會員，涉案警員上月底已遭收押，檢警目前積極釐清是否存在影像外流或販售的情形。

據了解，該名警員的偷拍行徑可能早在2020年便已開始，且長期未被察覺，此次曝光並非因內部舉報或受害者發現，而是日前檢警在調查「創意私房」相關案件時意外揭露，讓其多年惡行終於浮出水面。

據查，該警員的偷拍對象涵蓋所內女警、借廁民眾及孩童，由於知名大學也在其轄區，不排除有女大生以及其他女性訪客，他以針孔設備長期蒐集私密影像，受害人數可能遠超預期，更讓人不寒而慄的是，他還將偷拍影像進行分類，查出受害者的生活照進行影像合成，挑釁人性底線

涉案警員已於上月底遭檢方收押，檢警目前正全力調查偷拍影像的用途及受害範圍，同時也將追出他是否有利用「創意私房」平台進行非法交易。

近年，發生多起男性警察利用職務之便或在公共場所進行偷拍行為，受害者多為女性，例如：2020年中部某派出所，游姓男警溜進女廁，利用手機偷拍女警如廁，被受害女警當場發現並聯合同事將其揭等，這些案件不僅凸顯警界內部管理的漏洞，也讓社會對執法者的道德操守產生質疑。

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