獨／偷拍女警＋女大生！變態警竟調「酒店區」派出所...基層爆了

記者張君豪、黃宥寧／台北報導

北市警局爆發某分局警員在服務的派出所女廁內，長期裝設針孔攝影機，至少包含3名同派出所女警被偷拍如廁、更衣等等私密畫面，加上該派出所周遭就有多所大學和中學，女學生商借如廁過程也被偷拍入鏡！但知情人士透露，這名變態警員事發後仍在警界服務，而且被調往更繁重的北市「酒店區」大型派出所，直到10月底才被檢察官聲押獲准。



▲圖為台北市警局外觀。（圖／資料畫面）

據了解，涉嫌偷拍的警員K男是警察專科學校3X期畢業，分發到北市後從警至今約7年多，平常工作表現正常，頻頻獲得長官肯定，惟私下和警所、分局同仁互動並不多，他同事多不了解他下班後的生活，根據北市警方調查，K男偷拍所內女警犯罪行為約在2023年下半年開始進行，直到今年2月因警界6年條例遷調同分局勤務更繁重的派出所擔任外勤警員。





▲創意私房迄今尚未落網的主持人老馬在論壇推廣偷拍營利計畫。（圖／資料畫面）

加上北市警局督察系統調查K男偷拍情事鴨子划水在檯面下進行，調查偷拍過程僅有K男被約談，其他女警是到今年下半年陸續接到台北地檢署調查偷拍案的檢察官來電，要求指認派出所駐地女廁內的如廁、更衣影像，女警們這才發現同派出所平常表現正常的警員K男竟是偷拍惡狼。

但最扯的是，警員K男不僅是創意私房VIP會員、購買多部兒少性剝削影片，變態慾望仍不滿足的他居然在派出所女廁架設針孔偷拍自己的學姊學妹，產製偷拍女警如廁影片，據檢警調查、K男並未將偷拍女警影片上傳到創意私房牟利，僅做為自己欣賞使用，但讓女警們擔憂的是，警員K男案發後居然擔任外勤警員直到10月底「檢察官確定他涉嫌偷拍女警後才收押」，之前分局並未採取積極手段、防範K男和其他女警、女性民眾接觸，「連調職內勤處分都沒有」，引發基層譁然。

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