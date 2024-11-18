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社會 社會焦點 保障人權

獨／北市偷拍警電腦藏海量私密片　多名女警驚知受害氣到哭了

▲▼台北市政府警察局23日公布15名中階幹部職位調整。（圖／記者邱中岳攝）
▲北市某派出所竟淪偷拍片場，涉偷拍警員遭收押，圖為台北市警局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪、黃宥寧／台北報導

台北市警局某分局爆發警員嗜看偷拍女性如廁、裙下影片，趁深夜勤人少之時時，在自己服務的派出所女廁裝設多部針孔攝影機，藉此偷拍所內學姊學妹等女警如廁、更衣畫面。加上該派出所所在地位於北市精華學區，鄰近大學、中學不少學生會在上下課時間來警所商借洗手間，無端成為該警產製偷拍私密處的女主角，光是女警最少就有3人受害，女學生更是不計其數，最離譜的是，受害女警還是接到地檢署檢察官傳喚電話，才知道原來偷拍變態就在身邊，當場氣到落淚！

《Ettoday東森新媒體》記者訪查發現，該名警員從警約7年，工作表現正常，但刑事局日前全台掃蕩包含「創意私房」「渣男頻道」等兒少性剝削影片網站，警方針對曾購買兒少偷拍性愛影片的會員追查，專案小組7月間到北部某縣市拘提涉案會員K男時，從他皮夾裡的警察服務證發現「居然抓到自己人」，隨後在K男電腦硬碟找到大批偷拍如廁、偷拍裙底風光影片，警方依法將他逮捕依觸犯兒少性交剝削防制條例送辦。

▲台灣駭客團體19日16時正式對創意私房論壇發動毀滅性攻擊、刪除網站並置換首頁。（圖／記者張君豪翻攝）
創意私房論壇後來遭台灣網域封堵及台駭客攻擊，目前已無法瀏覽。（圖／記者張君豪翻攝）

該案後續交由北市警局進行後續清查。北市警督察系統介入調查，發現K男不僅下載兒少性剝削影音，更在駐地派出所內女廁裝設多部針孔攝影機，期間偷拍使用女廁如廁更衣的女警最少3人、鄰近大學中學商借廁所的女學生、民眾至少有10多人受害。

更誇張的是這名涉嫌偷拍女警、女學生的惡警，案發後竟仍在執勤，分局以案件調查中尚未偵結起訴為由，持續讓這K姓男警繼續上班服勤，知情警私下透露，「警員光喝酒開車動輒被停職免職，在派出所裝針孔的警員被調查後竟可繼續上班，真是太離譜了！」

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