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台灣不可能贏日本？　胡采蘋嘆台灣一票人「這點」不如黃仁勳

▲12強中華隊1：3惜敗日本。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強中華隊1：3惜敗日本。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

台灣隊16日在世界棒球12強B組預賽第3戰以1：3輸給日本隊，不少球迷惋惜直呼「好想贏日本」，卻又被另一票網友潑冷水說台灣不可能贏。對此，財經網紅胡采蘋感嘆台灣就是有這樣一群人，只能活在現在，對未來沒有期待，貼文逾1.2萬人按讚。

台灣隊17日以11：3大敗日本挺進東京複賽，並締造12強賽最佳名次，但在前一天台日大戰輸球後引發的網路口水戰，讓胡采蘋相當感嘆，「台灣這個國家，就是沒有人在為一百年後的台灣做決定，你如果敢說你好想贏日本，下面就一堆人講沒看過棒球、不懂棒球才會講這種話，台灣怎麼可能贏日本，你根本不懂棒球少發表議論。」

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胡采蘋直言，「這些人的生活時間段就是只活在現在，沒有未來。」

若張忠謀一開始就告訴自己不可能，台積電怎麼可能比英特爾強，那台積電永遠不會贏英特爾。胡采蘋表示，「張忠謀一開始找投資，沒有人要拿錢，是所有人都不看好，沒有任何半導體產業的公司或基金看好他，最後只有荷蘭飛利浦和台灣國發基金拿錢出來。沒有人看好張忠謀，沒有人看好台積電」，如今台積電的成功已經不需要多說。

胡采蘋再以黃仁勳和輝達為例，台積電財務長張孝威說，他對黃仁勳印象很深，因為輝達總是延期付款，因此他到美國時就去找黃仁勳，「張孝威跟黃仁勳說，你老是延期，我們得給你設一個上限，你欠到某個上限，就要先還款才能再借。結果黃仁勳跟他說，請你不要這樣對我們，我們以後會是你們最大的客戶。」

胡采蘋接著表示，明年輝達的下單量應該就會超越蘋果，成為台積電最大客戶，「張孝威應該可以看到這一刻，黃仁勳沒有唬他。」

反觀一口咬定「台灣棒球不可能贏日本」的網友或球迷，胡采蘋說，「日本在明治維新之前只是一個農業國家，黑船震撼之後決心要國家崛起，有識之士造訪各個先進國家，一開始就說要脫亞入歐，要成為歐洲一樣的國家。你跟日本人差在哪裡，台灣跟日本差在哪裡？就差在這裡。」

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