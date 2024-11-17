高鐵火爆男掏30公分匕首插椅背　「人群中揮刀」驚悚影片曝光



記者趙蔡州／綜合報導

高鐵814次北上列車16日驚傳乘客持刀插椅背事件，一名男子因為盤坐在出入口處，被另一名劉姓女乘客勸離，不料他因此暴怒，拿出30公分長匕首，狠狠插入前方椅背，讓在場旅客全都嚇壞了，而他在車廂內高舉匕首的畫面，在被其他旅客拍下上傳網路。

網友曝光的畫面可以看見，高鐵814次列車當時即將進站，藍衣男子站在走道上不斷大罵劉姓女乘客，下一秒高舉匕首狠狠插入座位的椅背，影片中可以聽到非常明顯的聲響，嚇得乘客紛紛開始起身並往車廂另外一側移動，深怕男子做出不理智行為。

▲男子揮刀時，前後兩側都是乘客。（圖／翻攝自threads／lpy____827、gavinsung_）

網友16日下午4點在threads貼出影片，原來她得知嫌疑犯目前還沒有抓到，因此決定貼出當時現場的影片，她說「（事件發生時）本人也身處814次列車10號車廂，被人群推著走跟屍速列車沒有兩樣」、「而且還這麼剛好拍到刀子，夭壽」。

回顧事件，事件發生在16日中午11點43分左右，劉姓女乘客搭乘高鐵814次列車從苗栗站北上，但上車時被一名男子盤座在出入口阻礙通行，兩人便因此爆發口角，她原本不想把事情鬧大，因此跨越男子進到車廂，不料男子卻持續咆哮，甚至對她揮拳，造成她臉部受傷紅腫

劉女表示，列車行經板橋至台北區間時，男子再度衝上前要理論，被其他乘客車廂內其他位置，但男子的情緒仍非常激動，先是把後背包甩到置物架、地板上，隨後拿出一把長約30公分的匕首朝前方椅背刺入，嚇得周圍旅客立刻大喊「有刀」，瞬間引起一片騷動，而列車抵達台北車站後，男子也趁亂逃走。

警方表示，事件未造成旅客傷亡，警方收到通報後，已立刻到案發車廂採證完畢，並扣押事件中刺入椅子的匕首，後續將送往台北市政府警察局保安科鑑定是否違反槍砲彈藥管制條例之標準，至於逃逸的男子年紀約為30至50歲之間，目前正在積極追緝中。