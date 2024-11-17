搭機趕去葬禮！班機延誤5hrs還弄丟行李　男氣炸求償1948萬

▲奧維耶米乘搭法航參加葬禮，不料卻遇上班機延誤，氣得他狀告法庭，索賠60萬美元。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國男子奧維耶米（Nicholas Ovieymi）9月乘搭法國航空（Air France）前往奈及利亞，不料航班卻意外出現延誤，導致奧維耶米參加兄弟葬禮的行程受阻，氣得他向史泰登島最高法院（Staten Island Supreme Court）提出訴訟，要求法航賠償60萬美元（約新台幣1948萬元）。

據《紐約郵報》報導，今年9月20日，奧維耶米搭乘法航從紐約飛往巴黎，並計劃轉機前往奈及利亞商業大城拉哥斯（Lagos）。法庭文件顯示，奧維耶米本應在當晚9時40分抵達拉哥斯，但由於法航的航班發生了延誤，導致他遲至9月21日凌晨1時才抵達目的地，他和旅伴也不得不支付額外的費用，到附近飯店過一晚。

奧維耶米表示，雖然他最後還是成功趕上葬禮，卻被迫多花錢住飯店，行李還被法航弄丟，整整3個星期都沒找到。奧維耶米返回紐約時，法航再次出現問題，由於航班延誤超過5小時，因此法航為奧維耶米重新安排了達美航空（Delta Airlines）的航班，但乘客名單上卻不見奧維耶米的名字，讓他對整趟旅程都充滿不滿。

奧維耶米在法庭文件中指出，法航的疏失導致他在旅途中經歷巨大壓力，並對其健康造成不利影響。他強調，旅客應享有順暢的旅行體驗，而法航從一開始就犯下錯誤，因此他認為法航應為造成的「極大情感與經濟壓力」向他道歉，並給予60萬美元的賠償，不過法航尚未針對此案做出回應。