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搭機有學問！專家警告別犯這禁忌　避開「2時段」如廁最舒服

▲▼飛機,機艙,廁所,馬桶。（圖／VCG）

▲韓德森透露，在航班上如廁也有學問，還公開了其中一些該注意的事項。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

在飛行過程中使用洗手間通常會面臨諸多不便，但航空專家提供了一些實用建議，幫助乘客克服飛機空間狹小和等待時間過長的問題，比如合理選擇如廁時機、與空服員溝通需求，以及避免排隊造成的混亂，以提升飛行體驗。

據《今日美國》報導，航空公司通常會為了降低票價、增加座位數量，而將洗手間設計得極為狹小。美國空服員兼部落客韓德森（Rich Henderson）表示，如果乘客不想上廁所時被困在狹小的空間內，可以詢問空服員哪些洗手間較大，或是擁有無障礙設施，因為不少航班會有一間特別設有折疊牆板的洗手間，以容納有特殊需求的旅客。

與此同時，韓德森指出，選擇正確的時間如廁也至關重要。他建議乘客們盡量不要在安全帶指示燈亮起時，或是空服員正在提供飲品和餐點服務的時候上廁所，但如果乘客有緊急需求，需要立刻使用洗手間，也可以和空服員溝通，一般而言空服員都會樂意挪出空間讓你通過。然而韓德森強調，乘客如果選擇在地面時使用洗手間，則需留意設備可能因為仍在維護中而無法正常運作。

航班上洗手間的排隊問題也是人們的關注焦點。韓德森建議，乘客如果看到洗手間在排隊的話，最好是在座位等待，而不是在走道排隊，因為「飛機上有很多事一眨眼就會發生，很多人都不知道在飛機上走動有多危險。」除了影響機艙安全外，韓德森也指出，在洗手間門口排隊還有可能導致隊伍持續延長，「洗手間的使用頻率會形成自然的流動高峰與空檔，因此如果所有人都耐心等待，那麼整體流量就會變得更順暢。」

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