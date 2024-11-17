外交部：中國在台灣周圍軍事挑釁　才是破壞區域和平穩定最大禍源

▲外交部長林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平於16日在秘魯利馬會晤。中方在會後釋出的新聞稿中，重申一個中國原則，強調台灣問題、民主人權、道路制度、發展權是中方的4條紅線，不容挑戰。對此，台灣的外交部17日表示，針對台灣及台美關係發表種種顛倒是非的謬論，必須重申中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國持續在台灣周邊進行軍事挑釁行徑，才是破壞區域和平穩定的最大禍源與對全球經濟繁榮的重大威脅。

根據中國外交部的新聞稿，再次提及一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎。中國外交部強調，必須恪守。台灣問題、民主人權、道路制度、發展權是中方的4條紅線，不容挑戰，這些都是中美關係最重要的防護欄和安全網。

對此，台灣的外交部則在17日表示，有注及中方就本次會晤發布的新聞稿中，再度針對台灣及台美關係發表種種顛倒是非的謬論。外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，也強調正如美國等各方多次指出，中國持續在台灣周邊進行軍事挑釁行徑，才是破壞區域和平穩定的最大禍源與對全球經濟繁榮的重大威脅。

至於美國總統拜登在會中重申美國反對任一方片面改變現狀，期待兩岸歧見應以和平方式解決，並強調台海和平穩定符合全球利益。我國外交部表示，拜登總統也呼籲中國停止解放軍在台灣周邊破壞穩定的軍事行動，對於拜登總統再次利用與中國領導人互動的場合，公開表達美國對維持台海和平穩定的堅定立場，外交部表示肯定與歡迎。

外交部感謝拜登政府高度重視且持續以各種具體作為致力維護印太地區和平穩定，包括日前「美日韓領袖峰會」聯合宣言除再次重申台海和平穩定對印太區域安全與繁榮不可或缺外，並進一步成立三方秘書處，將相關合作與承諾制度化，確保共同努力達到印太地區繁榮、連結、韌性、穩定及安全的目標。

外交部強調，歡迎國際社會持續關注台海和平與穩定及關切中國威脅和平現狀的舉措。我國作為國際社會負責任的成員，將積極落實「和平四大支柱行動方案」，以實力確保和平，除具備堅定自我防衛的決心外，也持續致力提升自我防衛能力，並將持續與美國等理念相近夥伴共同合作，確保台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。